Sbarca direttamente sulla tv satellitare e in streaming Genitori vs Influencer, la nuova commedia di Michela Andreozzi con Fabio Volo e la partecipazione della popolare influencer Giulia De Lellis. Con le sale ancora chiuse, il film, una produzione Sky Original, sarà disponibile a Pasqua su Sky Cinema e sulla piattaforma NOW TV, come già successo di recente con "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati. L'appuntamento con la prima assoluta è per domenica 4 aprile. Dunque, per vederlo è necessario disporre di un abbonamento a Sky o alla piattaforma NOW TV.

Genitori Vs Influencer, la trama

Questa commedia per famiglie si incentra sulle disavventure di un padre (Fabio Volo), chiamato a confrontarsi con le difficoltà di gestire una figlia teenager ai tempi delle webstar. Paolo è un professore di filosofia vedovo che ha cresciuto da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi). I due hanno un rapporto splendido ma, una volta entrata nella difficile fase dell’adolescenza e catturata dalla moda dello smartphone, Simone decide di diventare influencer come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis). Pur detestando la categoria, Paolo cerca di recuperare il rapporto con sua figlia e avvia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. Sarà così che proprio Paolo diventerà suo malgrado un influencer di fama nazionale.

Il cast del film

Al fianco di Fabio Volo troviamo Ginevra Francesconi, appena 17enne ma già promessa interessante del cinema italiano (la vedremo anche in Regina: ha recitato nell'horror The Nest). Insieme a loro troviamo Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno. Il film segna inoltre l'esordio come attrice di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip che oggi lavora come testimonial per diversi marchi di moda. La sceneggiatura è di Michela Andreozzi (al suo terzo film da regista dopo Nove lune e mezza e Brave ragazze) e Fabio Bonifacci. A produrre è Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution.