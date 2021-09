Gemma Galgani svela quando lascerà Uomini e Donne Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha svelato quando lascerà il programma pomeridiano di Maria De Filippi. Poi, ha ricordato l’amore provato per Giorgio Manetti e Marco Firpo. Quanto a Tina Cipollari, la pace sembra ancora molto lontana.

A cura di Daniela Seclì

Gemma Galgani è la veterana del Trono Over di Uomini e Donne. Negli anni ha vissuto conoscenze intense e cocenti due di picche, ma non si è mai arresa nella sua ricerca dell'uomo giusto. La settantunenne ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù, nella quale ha ripercorso la sua esperienza nel programma pomeridiano di Maria De Filippi e ha svelato quando lascerà lo studio.

Non lascerà Uomini e Donne senza un uomo

Di recente, Gemma Galgani ha deciso di rifare il seno. Inoltre, ha fatto un lifting e un ritocchino alle labbra. La dama del Trono Over, superando piccole insicurezze legate al suo aspetto fisico, spera di poter trovare il principe azzurro. Al settimanale DiPiù ha svelato che lascerà Uomini e Donne solo quando avrà trovato l'uomo giusto: "Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena".

Gemma Galgani assicura di non essere falsa

Gemma Galgani ha colto l'occasione per precisare che il suo percorso è stato sempre sincero. Non starebbe affatto recitando un ruolo, come alcuni sospettano. Tra gli amori più intensi vissuti a Uomini e Donne ha ricordato Giorgio Manetti e Marco Firpo. Spera di poter trovare un uomo che riesca a suscitare quelle stesse emozioni:

"Il mio percorso è sempre stato vero. Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via".

Per quanto riguarda il rapporto con Tina Cipollari, invece, si prevedono nuove scintille anche nelle puntate dell'edizione in partenza il 13 settembre: "La pace con Tina Cipollari? Dubito che ci sarà mai. Però non capisco il motivo di tutto quell’astio nei miei confronti”.