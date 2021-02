Nella puntata di Amici 20 fase iniziale trasmessa mercoledì 24 febbraio si è assistito a un ritorno che ha entusiasmato il pubblico del talent di Canale 5: Garrison Rochelle ha di nuovo fatto capolino nel programma, dopo quasi tre anni di assenza. Il ballerino e coreografo americano è intervenuto come esperto di danza per valutare gli allievi. Ricordiamo che manca poco al serale di Amici, che dovrebbe partire a fine marzo.

Garrison nella giuria di esperti di danza

Insieme a Emanuel Lo e Francesca Bernabini, Garrison ha fatto parte della giuria di esperti esterni chiamata a giudicare le esibizioni degli allievi di danza Samuele Barbetta (qui il video della sua esibizione), Martina Miliddi (video), Rosa Di Grazia (video), Giulia Stabile (video), Tommaso Stanzani (video), Alessandro Cavallo (video), Serena Marchese (video). La classifica sarà ufficializzata nella puntata di giovedì 25 febbraio. Non è chiaro se quello di Garrison è solo un'apparizione lampo o se questa ospitata potrebbe anticipare un ruolo più ampio al serale. Nella medesima puntata, i cantanti sono invece stati giudicati dal deejay Linus, che ha messo al primo posto Ibla ed Enula (90 punti) seguite da Sangiovanni, Raffaele e Gaia (8), Leonardo, Esa, Deddy e Aka7even (7) e Tancredi (5).

Chi è Garrison Rochelle, la carriera ad Amici

Il percorso di Rochelle ad Amici è stato lunghissimo: ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza moderna dal 2001 al 2018. Poi ha deciso di lasciare il programma, senza rimpianti. Nel 2019 raccontava di essere comunque disposto a rientrare: "Sì certo se mi chiamassero tornerei subito. Ma è stato giusto lasciare la trasmissione, lo abbiamo deciso insieme con Maria. Forse avrei dovuto farlo due anni prima, ma non ero ancora pronto. Questa volta sì e non ho pianto quando ho visto la prima puntata della nuova edizione. Con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ci conosciamo da più di venticinque anni: lei è la mia regina". Classe 1955, nato in Texas, ha ballato anche con il grande coreografo Bob Fosse. Durante la tournée con quest'ultimo ha conosciuto Brian Bullard, con il quale ha formato il duo Brian & Garrison. La sua carriera in Italia è iniziata dagli anni 80, e lo ha visto partecipare a diversi programmi televisivi come Fantastico 4 (dove ha ballato con Heather Parisi), Festivalbar, La sai l'ultima?, Buona Domenica. Ha anche condotto alcune puntate di Striscia la notizia con la De Filippi e Kledi Kadiu e ha avuto un cameo in Natale in India. Oggi lavora come insegnante.