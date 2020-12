Gabriella Carlucci ospite in studio a Domenica in, dopo una lunga assenza dalla tv. La conduttrice, oggi 61 anni e sorella di Milly ed Anna, ha ricordato con la padrona di casa la sua carriera televisiva. Da "Portobello" con Enzo Tortora, al "Nuovo Cantagiro" e poi ancora il Festival di Sanremo con Miguel Bosè prima, e Johnny Dorelli dopo. Una strada interrotta dalla voglia di buttarsi in politica, per poi cambiare di nuovo rotta: "Mi piacciono le sfide, ma non riuscivo a conciliare la politica con il mondo dello spettacolo e la vita in famiglia. Oggi mi occupo di cultura italiana nel mondo".

Matrimonio e figli di Gabriella Carlucci

La conduttrice ha ricevuto da Mara Venier una sorpresa inaspettata: è il figlio Matteo che le ha dedicato un videomessaggio. A breve compirà 24 anni. Marco è nato dal secondo matrimonio di Gabriella Carlucci con Marco Catelli, procuratore a Frosinone, sposato nel 1996 dopo la separazione da Gianfranco Jannuzzo. “E’ bello, buono, bravo, indipendente, si è laureato e lavora. Vengo da una famiglia in cui i genitori si sono completamente dedicati ai figli, e io e mio marito abbiamo cercato di trasmetterlo a Matteo”, racconta la conduttrice in studio.

La carriera di Gabriella Carlucci

Gabriella Carlucci muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo prestissimo: nel 1983, Enzo Tortora la sceglie per entrare nel cast di "Portobello", una trasmissione che consacra il suo successo e funge da apripista: successivamente prende infatti parte al "Festivalbar" e “Nuovo Cantagiro”, fino ad arrivare alla conduzione del “Festival di Sanremo” nel 1988 al fianco di Miguel Bosè e poi nel 1990 accanto a Johnny Dorelli. La tv però, ad un certo punto diventa stretta, decide così di mettersi alla prova nel mondo della politica. Nel 1994 si iscrive a Forza Italia e nel 2001 viene eletta alla Camera dei Deputati. Nel 2010, invece, diventa sindaco di Margherita di Savoia, città in provincia di Barletta-Andria-Trani e nel 2011 abbandona il partito di Silvio Berlusconi per aderire all'Unione di centro. Nel 2013 lascia per sempre la politica dedicandosi felicemente ad altro.