Il ritorno di Gabriele Muccino passa per lo streaming e la pay-tv. Dopo aver fatto incetta al botteghino con le sue opere, il regista presenta la sua prima serie tv, trasposizione dal suo film omonimo e campione di incassi nel 2018, "A casa tutti bene". Il debutto a dicembre sul nuovo canale tematico Sky Serie (presentato oggi insieme a Sky Investigation, Sky Nature e Sky Documentaries) che apre le trasmissioni a partire dal primo luglio. I personaggi della serie sono diciannove in tutto e, come spiega lo stesso Muccino all'Ansa, "sono gli stessi del film, ma interpretati da attori diversi, tutti di grandissimo talento, da quelli più conosciuti a quelli meno noti". E ancora: "Un bellissimo cast che mi ha dato la possibilità di mettere a servizio della tv di qualità, la mia esperienza, conoscenza del mezzo e il mio linguaggio che si mette al servizio delle emozioni e delle relazioni umane. Mai come in questa serie sono il motore e le protagoniste della vicenda".

La trama di A casa tutti bene

"A casa tutti bene – La serie" è prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group. È un family dramma in otto episodi scritti da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. Nella trama c'è un segreto legato a una vicenda del passato che torna all'improvviso nelle vite dei Ristuccia, proprietari del ristorante La Villetta, da quarant'anni uno dei più rinomati di Roma, nel cuore di Trastevere. Carlo (Francesco Scianna), la nuova compagna Ginevra (Laura Adriani) e la sorella Sara (Silvia D'Amico) aiutano i genitori Pietro (Francesco Acquaroli) e Alba (Laura Morante) nella gestione dell'attività. Paolo (Simone Liberati) è il fratello artista, che nessuno sa dove sia. Quando un giorno, tutto è destinato a cambiare: i Mariani, un altro ramo della famiglia, pretende un posto nell'attività minacciando di far riemergere un terribile segreto dei Ristuccia.

Il grande cast di A casa tutti bene

Laura Morante e Francesco Acquaroli sono le main star di questo progetto. Accanto a loro ci sono Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d'estate), Silvia D'Amico (The Place) e Simone Liberati (Petra, La profezia dell’armadillo, Suburra) nei ruoli dei figli Carlo, Sara e Paolo. Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l’esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del ristorante La Villetta interpretato da Francesco Martino (L’oro di Scampia). Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c’è più religione). Antonio Folletto (Gomorra – la serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il compagno di Sara, Diego. La famiglia Mariani è composta da Paola Sotgiu (Suburra – La Serie), che interpreta Maria Ristuccia (in Mariani), sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figureranno Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini sarà Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche i giovanissimi Federico Ielapi (Pinocchio), Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari – Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola).