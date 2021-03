ITV Movie e Discovery Italia hanno deciso di sospendere Fratelli di Crozza in via precauzionale dopo avere accertato alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno dello staff. Lo show live di Maurizio Crozza, in onda su NOVE, non andrà in onda venerdì 26 marzo. Al posto della puntata prevista sarà trasmessa una replica. Fratelli di Crozza tornerà in diretta a partire dal 9 aprile, dopo la già prevista pausa pasquale.

Maurizio Crozza conduce Fratelli di Crozza

Fratelli di Crozza è lo show di Maurizio Crozza in onda su NOVE. Centrali sono le imitazioni e i personaggi reinterpretati dal noto attore comico. Forte del gradimento di un pubblico consolidato, il programma è alla sua quinta edizione. Gli sketch, cifra stilistica del conduttore, vertono sulle imitazioni di alcuni tra i personaggi più noti e influenti della sfera politica e sociale italiana. Ricorrenti sono le imitazioni di Vittorio Feltri, Flavio Briatore, quella riuscitissima del governatore della Campania Vincenzo De Luca, Attilio Fontana, Giulio Gallera e numerosi altri.

Fratelli di Crozza già sospeso a marzo 2020

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. A firmarlo, oltre al protagonista Maurizio Crozza, anche Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è affidata a Massimo Fusi, mentre la scenografia e la fotografia sono di Marco Calzavara e Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

Fratelli di Crozza era già stato sospeso causa Covid-19 a marzo del 2020. A saltare fu la puntata prevista per il 13 marzo, anche in quel caso sostituita da una replica. “Una decisione presa in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo”, fede sapere Discovery in una nota.

.