Venerdì 8 gennaio, Canale5 trasmetterà la quarta e ultima punta della fiction Fratelli Caputo. La serie televisiva con Nino Frassica e Cesare Bocci è giunta al finale della prima stagione. La serie comedy è arrivata al capolinea o si farà la seconda stagione? Vediamo cosa si sa al momento a riguardo e quali punti depongono a favore o sfavore della produzione di nuovi episodi.

Gli ascolti di Fratelli Caputo

Intanto, vediamo gli ascolti registrati da Fratelli Caputo. La prima puntata, trasmessa il 23 dicembre, è stata seguita da 3.385.000 spettatori con uno share del 14.8%. La seconda puntata, trasmessa il 30 dicembre, ha interessato 3.117.000 spettatori pari al 13.8% di share. La terza puntata, andata in onda il 6 gennaio, ha registrato 2.404.000 spettatori con uno share del 9.7%. I dati, che in principio si sono dimostrati soddisfacenti, sono andati calando.

La seconda stagione non è stata ancora annunciata

In attesa di vedere la puntata finale di Fratelli Caputo e comprendere se l'epilogo si possa prestare alla produzione di nuovi episodi, va sottolineato che per il momento non si è ancora parlato della seconda stagione. Mediaset non ha annunciato di volerla rinnovare, né ha espresso parere negativo sulla produzione della seconda stagione. Occorrerà, dunque, attendere le prossime settimane per sapere se le vicende dei simpatici fratelli Nino e Alberto, interpretati da Nino Frassica e Cesare Bocci avranno un seguito. Certo, anche le vicende dei protagonisti più giovani – Andrea, Barbara e Giacomino – sembrano avere interessato il pubblico, dunque potrebbero essere loro i personaggi a cui affidare la trama di una eventuale seconda stagione di Fratelli Caputo, sempre però sotto lo sguardo attento di papà Alberto e mamma Patrizia, di zio Nino e della frizzante signora Agata.