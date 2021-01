Ospiti della puntata di Verissimo, in onda sabato 2 gennaio su Canale 5, Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno raccontato la loro storia d'amore e hanno comunicato a fan e telespettatori che sono in attesa di una femminuccia, un'altra dopo la piccola Ginevra arrivata tre anni fa.

L'arrivo della seconda bimba

"Sono alla diciottesima settimana, anche per il periodo particolare abbiamo preferito non dire nulla, ci siamo tenuti questa cosa per noi" così Francesca Rocco racconta nel salotto si Silvia Toffanin il perché abbia voluto tenere nascosta la notizia per qualche tempo, prima di comunicarla a metà dicembre con uno scatto sui social. La coppia, infatti, ha atteso ben cinque mesi prima di condividere questa gioia con i fan che li seguono dai tempi del Grande Fratello, dove si sono conosciuti e sull'onda dell'entusiasmo è Giovanni Masiero che rivela: "Siamo stati felici di venire qua, per continuare una sorta di file rouge, avete seguito il nostro percorso sin dall'inizio. Quindi, lo diciamo sarà femmina". Una notizia accolta con grande entusiasmo anche se, come racconta la coppia, soprattutto l'ex gieffino sperava arrivasse un altro maschietto in famiglia:

Una ginecologa ci aveva detto che era maschio e io pensavo di aver vinto alla lotteria, poi un'altra ci aveva detto che era femmina, ci speravo in un maschietto, però a parte gli scherzi, io ho due fratelli più piccoli e per me il fatto di avere un fratello dello stesso sesso, così si può creare un feeling come è successo a me, è una cosa bellissima. Quindi sono contento.

La crisi superata grazie alla figlia Ginevra

Nonostante adesso siano affiatati e felici, Francesca e Giovanni hanno attraversato anche dei momenti di crisi, come raccontato nel filmato che la redazione del programma gli ha dedicato. Un momento difficile che, però, grazie all'amore per la loro piccola Ginevra sono riusciti a superare. Masiero sorridendo e parlando della sua bambina, del contributo che la sua presenza ha dato nel superare i momenti più bui, dichiara: "lei te lo ricorda proprio che la litigata, lo screzio, l’orgoglio lei ti fa ricordare che non c’è motivo di arrabbiarsi." Visibilmente commossa, l'ex gieffina lo segue a ruota e commenta: