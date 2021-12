Francesca Neri sulla sua malattia cronica: “Ho avuto il coraggio di dire tutto e non me ne vergogno” Ospite di Mara Venier a Domenica In, Francesca Neri è tornata a parlare della sua malattia cronica, (la cistite interstiziale) che ha scelto di raccontare in un libro autobiografico: “Ho voluto avere il coraggio di dire tutto. E non me ne vergogno”.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Neri torna a raccontare il dolore della sua malattia, la cistite interstiziale. Ospite di Mara Venier a Domenica In, l'attrice e moglie di Claudio Amendola ripercorre il difficile percorso che ha dovuto affrontare, dove "hai anche paura di non farcela"

Il racconto di Francesca Neri

A Mara Venier, l'attrice e produttrice spiega come ha trovato il coraggio di scrivere un libro autobiografico, Come carne viva, per raccontare tutta la sua malattia: "Il coraggio ce l'ho avuto a vivere quello che ho vissuto. Quando ho deciso di aprirmi l'ho fatto fino in fondo. Non ho più niente da perdere. Ho voluto avere il coraggio di dire tutto. E non me ne vergogno". Francesca, tra le pagine della sua storia, racconta che questa malattia cronica ha cambiato la sua vita, facendole affrontare un percorso fatto anche di tanti momenti bui, in cui pensava che non sarebbe riuscita a uscirne: "Tutte le persone che vivono una malattia cronica mi dicono che c'è anche quel momento lì, che hai paura di non farcela".

La malattia di Francesca Neri

Per colpa della malattia, Francesca è stata lontana dalle scene per diversi anni, arrivando addirittura a non uscire quasi di casa. Suo marito, Claudio Amendola, ha mantenuto il riserbo e le è sempre rimasto accanto. Dopo tempo, l'attrice ha scelto di aprirsi e parlare del suo disturbo cronico, che non è ancora completamente guarito, nella speranza di far sentire meno sole le persone che ne soffrono: "È incredibile che tu sia come noi, che anche tu metta a disposizione la tua sofferenza ci fa sentire meno sole", racconta l'attrice riferendosi alla reazione che ha avuto quando ha iniziato a parlare pubblicamente. La sua famiglia l'ha sempre aiutata, anche suo figlio Rocco, che oggi "ha capito che sua madre può anche stare male, non è infallibile e ha le sue fragilità".