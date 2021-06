Francesca De André è ormai un volto noto della tv, tra partecipazioni a reality e ospitate in programmi Mediaset, il suo nome è più che conosciuto. La nipote di Faber si è cimentata nel mondo della musica, ma non ha disdegnato la possibilità di potersi cimentare in nuove esperienze televisive con ruoli sempre più predominanti: "Sono una ragazza molto curiosa, molto versatile, dinamica, sono portata a fare un sacco di cose, a provarle, a fare di tutto", ha rivelato in un'intervista alla testata Leggo.

L'esperienza al GF e il desiderio di Ballando con le stelle

La musica l'ha sempre avuta nelle vene, è una questione di famiglia, per cui il fatto che Francesca De André abbia deciso di incidere una canzone, preludio di un album, quasi non sembra una novità. Oltre ad essere una delle presenze frequenti dei salotti di Barbara D'Urso, la 31enne è stata protagonista di alcuni reality piuttosto noti come il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi, dove non esclude un ritorno, ma in una veste inedita: "Diciamo che essendo tutti grandi programmi dico che mi piacerebbe condurli tutti". L'idea, quindi, di restare in ambito televisivo non le dispiace, ma essendo una donna volenterosa di nuove esperienze, dovrebbe essere stimolata a fare esperienze che ha già fatto: "

Come concorrente Ballando mi piacerebbe. Il reality li ho già fatti come esperienza. In certe condizioni, tipo l’Isola, da sola non ti ci metti. L’Isola è stata dura perché pioggia torrenziale per giorni con 99% di umidità. Io sono durata come un gatto in tangenziale. Un’esperienza però che rifarei. Il Gf ci penserei. Dovrebbero convincermi in qualche modo. Magari. Sarei contenta anche come opinionista, mentre la concorrente la farei molto volentieri a Ballando. Quindi cara Milly prenditi la De Andrè a Ballando. Pensa che bello sarebbe vincere Ballando!

L'infanzia tormentata

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, risalente al 2019, che le aveva portato l'amore poi naufragato con Gennaro Lillio, Francesca De André ha avuto modo di parlare del suo passato, del rapporto tormentato con il padre ancora travagliato e destinato a non sanarsi e delle sue sofferenze "La mia infanzia è stata una lotta per l’indipendenza e l’emancipazione. Ho lottato per anni affinché le persone mi credessero. Quindi se tornassi indietro diciamo che cercherei di più di documentare ciò che ho fatto per avere le prove di quanto accaduto".