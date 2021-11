Francesca Cipriani furiosa con Gianmaria Antinolfi: “Cafone e bugiardo, mi prendi per il cu**” Lite al Grande Fratello Vip 2021. Francesca Cipriani si è scagliata contro Gianmaria Antinolfi, colpevole di avere mangiato il suo dolcetto al cioccolato.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani si è infuriata con Gianmaria Antinolfi. Il concorrente ha mangiato un dolce della vippona. Un gesto che è stato percepito dalla diretta interessata, come una mancanza di rispetto. Quindi si è precipitata a chiedere conto a Gianmaria: "L'ho detto ieri sera che l'avrei mangiato oggi. Dove sta il cafone?".

Scontro tra Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi

Francesca Cipriani, prima di raggiungere Gianmaria che era a letto, si è confidata con Katia Ricciarelli, esprimendo tutta la sua amarezza per l'accaduto: "Sono molto arrabbiata Katia perché qui non c'è educazione. Mi hanno preso il dolce, con scritto il mio nome sopra. Lo hanno aperto e lo hanno mangiato. Non è educazione". Poi, insieme a Manila Nazzaro, è andata da Gianmaria. L'ex Miss Italia ha invitato l'imprenditore a scusarsi con Francesca. Cipriani, spazientita, ha aggiunto:

"Ma tu sei fuori di testa, ma perché mi hai preso il barattolo del dolce? Dimmi che non sei stato tu, tanto chiedo le prove. Sono incaz**ta nera, sono davvero arrabbiata".

Gianmaria Antinolfi è apparso spaesato: "Ma era quello con la nutella? Scusa, te lo rifaccio, non ho letto proprio il tuo nome sul coperchio. Ho chiesto a Lulù se potevo prenderlo e mi ha detto che potevo mangiarlo. Te lo rifaccio, non lo sapevo, te lo giuro".

Gianmaria Antinolfi tira in ballo Lulù

Francesca Cipriani non è apparsa ben disposta verso le scuse di Gianmaria Antinolfi: "Hai sbagliato, è capitato, ma non dire che non hai visto i nomi. E poi il gusto era diverso dagli altri, lo sapevi che era il mio. Non hai letto? Eri ubriaco? Lulù non ti ha detto di prenderlo. Sei bugiardo, non mettere in mezzo altra gente". A questo punto, anche Gianmaria Antinolfi si è infastidito: "Non ti permettere mai più di dire che sono un bugiardo, guardati le registrazioni. Chiedi il video". Cipriani sempre più furiosa è andata da Lulù: "Gianmaria ha dato la colpa a te. Dice che tu gli hai detto di mangiare il mio dolce al cioccolato". Così, si è risolto il mistero. Lulù, infatti, ha chiarito la dinamica dell'accaduto. Ha precisato che quando Gianmaria ha chiesto se potesse mangiare il dolcetto, lei era di spalle e ha detto: "Mangialo", senza capire bene di cosa si trattasse. Gianmaria ha esibito un sorriso soddisfatto e Francesca ha messo fine alla discussione: "Mi prendi per il cu**, non è rispettoso che mi ridi in faccia". Di sicuro avranno modo di chiarire nella diretta di lunedì 22 novembre.