Francesca Cipriani copre la calvizie di Giucas Casella con lo smalto: toglierlo diventa un problema Nella casa del Grande Fratello Vip non si può mai stare tranquilli e, infatti, protagonisti dell’ultima marachella sono Giucas Casella e Francesca Cipriani. La showgirl ha coperto la calvizie del mago con uno smalto scuro, creando non pochi problemi nella rimozione che hanno mobilitato tutti i coinquilini, animando così la serata.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip non si può mai stare davvero tranquilli, tra scherzi e malefatte gli inquilini di Cinecittà hanno sempre qualcosa da fare, ed ecco che un gesto, compiuto ingenuamente, da Francesca Cipriani, è diventato un problema che ha impegnato tutti. La showgirl, infatti, per coprire la calvizie di Giucas Casella, ha ben pensato di utilizzare lo smalto scuro, ma rimuoverlo non è così semplice come sembrerebbe.

Giucas Casella con lo smalto in testa

Olio di gomito, acetone e batuffoli di ovatta non sembrano poter risolvere il problema causato dalla bonarietà di Francesca Cipriani, davvero convinta che lo smalto potesse risolvere i problemi di chiazze che rendono disomogenea la chioma di Giucas Casella. Il mago, ignaro del fatto che lo smalto potesse essere dannoso, si è sottoposto a questo trattamento alternativo, ma qualcosa non è andata per il verso giusto. Lucrezia Hailé Selassié, guardando esterrefatta lo smalto utilizzato a mo' di tintura per capelli, ha esclamato: "Guarda che lo smalto in testa fa male", con tanto di ammissione da parte di Casella: "Ah ecco perché mi sento un po' stordito", qualcuno, poi, aveva proposto anche uno shampoo con l'acetone come ultima spiaggia. Un episodio surreale che, però, rende perfettamente idea di quello che può accadere nella casa più spiata d'Italia. A quanto emerge dai commenti su Twitter, sarebbe stato proprio Giucas Casella a chiedere alla sua coinquilina di coprire i "buchi" con dello smalto.

Francesca Cipriani preferita della Casa

Francesca Cipriani aveva già dato modo di mostrare la sua esuberanza in alte circostanze, scherzando e divertendosi a far finta di fare televendite per ogni cosa le capitasse sotto il naso, come ha fatto notare anche Alfonso Signorini nei video mandati in diretta durante la puntata. Indicativo il fatto che la showgirl abbia vinto nel televoto con Tommaso Eletti che rischia di essere eliminato nella prossima puntata. La spensieratezza e il carattere incredibilmente esplosivo della maggiorata sono senza dubbio un elemento indispensabile di questa edizione del Grande Fratello Vip.