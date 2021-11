Francesca Barra incinta aspetta una bambina: “Avevo perso le speranze, mi ero quasi arresa” Già mamma di due bambine e un maschietto, Francesca Barra ha raccontato l’emozione della sua quarta gravidanza arrivata dopo un periodo buio della sua vita segnato da un aborto: “È un momento magico, ma anche un piccolo miracolo. Dopo l’aborto che ha segnato la giornalista e Claudio Santamaria nel 2019, oggi Francesca Barra vive la gravidanza in maniera profonda: “A volte c’è paura, c’è una ferita che mi accompagna, ma è anche il periodo più felice della mia vita”.

A cura di Giulia Turco

Francesca Barra è incinta di una bambina da Claudio Santamaria. La giornalista e scrittrice ha rivelato il sesso del bebè che nascerà il prossimo febbraio con parto cesareo, in studio a Verissimo. Già mamma di due bambine e un maschietto, Francesca Barra ha raccontato l'emozione della sua quarta gravidanza arrivata dopo un periodo buio della sua vita segnato da un aborto: "È un momento magico, ma anche un piccolo miracolo. Per noi non era un accanimento avere un figlio, ma comunque un desiderio immenso. Io mi ero quasi arresa, avevamo fatto di tutto", ha confessato a Silvia Toffanin.

La gravidanza di Francesca Barra

Emma e Greta hanno registrato un dolce messaggio per la mamma, che si è emozionata in studio a Verissimo. Sono le due figlie nate dal precedente matrimonio con Marcello Molfino: "Le bambine fremono dalla voglia di avere una sorellina", ammette la giornalista. In quanto al nome, confessa che lei e Claudio Santamaria hanno già fatto la loro scelta, che per il momento resta un segreto: "Il nome l'ho scelto è mitologico e ha a che fare con la mia filosofia di vita". Dopo l'aborto che ha segnato il loro rapporto nel 2019, oggi Francesca Barra vive la gravidanza in maniera profonda: "È stata una gravidanza complessa i primi tempi, per questo abbiamo preferito non esporci. A volte c'è paura, c'è una ferita che mi accompagna, ma è anche il periodo più felice della mia vita".

L'amore per Claudio Santamaria e il dolore dell'aborto

Si sono incontrati la prima volta in Basilicata la prima volta quando lei era poco più di una bambina. Si sono ritrovati a Roma, molti anni dopo. "Da subito mi ha considerato la sua famiglia e mi ha convinta che l'amore non fosse solo racchiuso nella maternità", racconta Francesca Barra. Si sono sposati prima con un matrimonio eccentrico a Las Vegas poi in Italia, nella sua Policolo. "I miei figli lo adorano e siamo sereni. Quando mi sono separata dal mio ex marito, molti pensavano che lo avessi tradito con Claudio, non c'è stato nessun tradimento, ma una situazione limpida e pulita". Poi è arrivato il desiderio di avere un figlio insieme, ma nel 2019 hanno perso il bambino che la giornalista aveva in grembo:

