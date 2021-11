Franca Leosini sulla libertà di Rudy Guede: “Si è ampiamente riscattato, merita di essere inserito” Franca Leosini commenta la scarcerazione anticipata di Rudy Guede, unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher: “Ha fatto un percorso straordinario, l’ha meritato”.

A cura di Ilaria Costabile

Rudy Guede, l'unico condannato – con un rito abbreviato- per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto la sera del primo novembre 2007 a Perugia, lo scorso 20 novembre è stato deciso che può essere scarcerato per fine pena. Condannato a sedici anni di carcere, ne aveva già scontati 12 nel penitenziario di Viterbo, gli ultimi due anni invece aveva ottenuto la semilibertà. Intervistata da La Stampa, Franca Leosini commenta l'esito di questa terribile vicenda, sostenendo che l'ex detenuto merita di essere riabilitato e accolto.

Le parole di Franca Leosini

L'ormai ex detenuto, avrebbe dovuto lasciare il carcere in via definitiva il 4 gennaio 2022, ma la scarcerazione è stata anticipata secondo l'articolo 54 dell’ordinamento penitenziario e la decisione del giudice, che ha ritenuto opportuno procedere con la libertà anticipata, Rudy Guede è ufficialmente un uomo libero. Prima dell'effettiva liberazione, la nota giornalista sulle pagine del quotidiano torinese aveva così commentato la notizia:

Se lo merita, è un ragazzo che ha fatto un percorso di recupero straordinario in carcere… Ha avuto un comportamento esemplare in questi anni, da settembre era già in semilibertà. Ha scontato 12 anni in carcere e due in semilibertà. In carcere ha avuto un percorso riabilitativo di grande intensità. Si è laureato in sociologia. Ha lavorato per il reinserimento dei carcerati, è un volontario Caritas, è considerato una risorsa a Viterbo. Quale che sia la verità di questa terribile storia, si è ampiamente riscattato e merita di essere inserito nella società.

L'intervista a Rudy Guede a Storie Maledette

Franca Leosini lo aveva intervistato cinque anni fa, nel corso del suo storico programma Storie Maledette. In quell'occasione Guede aveva dichiarato di essere innocente, riportando nel dettaglio tutto quello che era accaduto la tragica sera dell'omicidio di Meredith Kercher. Alla giornalista, infatti, aveva raccontato: