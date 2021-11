Chattava con Tom Cruise ma era un truffatore, Flavia Vento: “Mi ha manipolata, ero innamorata” Flavia Vento è stata truffata via social da un uomo che per mesi si è finto Tom Cruise e che è riuscito a conquistarla: “Sapeva troppe cose, è stato bravo”. La showgirl ha scelto di non denunciarlo perché “è stato troppo dolce”.

A cura di Elisabetta Murina

Per mesi ha messaggiato con un uomo convinta che fosse Tom Cruise, per poi scoprire che in realtà era tutta una menzogna. Flavia Vento è stata raggirata via social da un uomo che in tutto questo tempo si è finto il noto attore di Hollywood. In collegamento con Federica Panicucci a Mattino Cinque, la showgirl ha svelato tutti i dettagli della vicenda, dall'inizio fino al momento in cui l'ha smascherato: "È stata una manipolazione mentale e mi sono innamorata. Ho capito che non era lui perché mi ha chiesto del denaro".

Flavia Vento vittima di raggiro

La showgirl ha parlato con qualcuno che si è finto Tom Cruise, un episodio simile a quello che ha vissuto l‘ex nazionale azzurro Roberto Cazzaniga, truffato da una fidanzata inesistente. La vicenda è "iniziata a maggio" con un commento scritto su Instagram sotto una foto dell'attore, per poi passare al numero di telefono e a mesi di conversazioni su Whatsapp: "Avevo scritto un commento sul profilo ufficiale di Tom Cruise e dopo qualche giorno mi arriva un messaggio su Twitter da un altro account con il suo nome. Mi lascia il suo numero di telefono e iniziamo a scriverci su Whatsapp". Flavia Vento non ha mai pensato che dall'altra parte del telefono non ci fosse il noto attore, anche se non l'aveva mai visto, nemmeno tramite una videochiamata:

Sapeva troppe cose. Ha iniziato a conquistarmi con una canzone e io da lì mi sono sciolta. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta e di farmi fare una videochiamata. Lui ci ha provato, però cadeva sempre la linea. Ho pensato che mi volesse conoscere ora in chat e poi più avanti dal vivo. È stato molto bravo.

Flavia Vento non ha denunciato chi l'ha ingannata

Flavia Vento ha capito di essere stata truffata solo quando, dopo ben cinque mesi, il presunto Tom Cruise le ha chiesto dei soldi: "Ho capito che non era lui, perché mi ha chiesto del denaro. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava dea. Mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune”. Rendersi conto della menzogna per lei è stato come un fulmine a ciel sereno: "Sono troppi ingenua e sensibile. Non potevo pensare che una persona fingesse così bene, solo per soldi. È stata una manipolazione mentale e mi sono innamorata”. Alla domanda se abbia denunciato chi l'ha ingannata, la showgirl ha risposto così: "Non l’ho denunciato… con me è stato dolce e mi ha dato molti consigli… perdono sempre…”.