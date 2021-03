Momento di commozione per Fiorello, nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021 tenutasi mercoledì 3 marzo. Ma andiamo con ordine. Amadeus ha voluto ringraziarlo perché la sua presenza in una serata complicata come quella di ieri, è stata fondamentale. Poi lo showman ha replicato alle domande dei giornalisti, commuovendosi mentre parlava della figlia Angelica avuta dalla moglie Susanna Biondo.

Fiorello commenta il ritiro di Irama

Fiorello, per cominciare, ha ironizzato: "Quello che lavora sono io. Devo correre. Abbiamo avuto due mesi per preparare la prima puntata e due ore per la seconda". Lo showman ha commentato la proposta di Amadeus di fare gareggiare comunque Irama, nonostante sia obbligato alla quarantena dopo che due suoi collaboratori sono risultati positivi al Covid:

"Il cambio del regolamento è una cosa giusta. Il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, adesso si fa la didattica a distanza, cambia tutto. Cambia tutto il mondo ma Sanremo non può cambiare? È un'idea meravigliosa far partecipare comunque Irama. Non c'è nessuna differenza tra la prova in sala e l'esibizione in diretta, non c'è comunque il pubblico. Spero che gli altri 25 artisti accettino questa cosa".

La commozione per la figlia Angelica

Poco prima che Amadeus lasciasse la conferenza stampa, gli è stato chiesto: “Come padre come stai vivendo questo momento di pandemia e con le scuole chiuse?” Fiorello è apparso molto colpito dalla domanda e ha ammesso: "Male. Mi viene anche il groppo in gola se ci penso. Ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l'età più importante e bella della nostra vita. Si stanno perdendo delle cose che non torneranno. Il momento più bello della vita era la ricreazione, il film al cinema il pomeriggio, aspettare quella bella della terza C. Mi fa dolore perché si stanno abituando”. Quindi, commosso, ha concluso: