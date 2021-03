Finale Sanremo 2021, Umberto Tozzi colonna sonora del lento tra Amadeus e Fiorello

Umberto Tozzi è salito sul palco della quinta serata di Sanremo 2021 per regalare al pubblico del Festival un medley delle sue canzoni. Il cantautore si è esibito live, cantando alcune delle sue canzoni più famose da “Gloria” a “Ti amo”. Si è quindi prestato per fare da colonna sonora per un breve lento chiesto da Amadeus per ballare con l’amico Fiorello.