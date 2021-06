A pochi giorni dalla partenza della nuova edizione di Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia pubblica un messaggio che tradisce una certa preoccupazione nei confronti del padre. Non ama parlare di vicende private sui social Filippo ma in questa occasione, pur di fare una dedica al padre, ha voluto soprassedere. E nella didascalia di un’immagine scattata quando era appena un bambino, il conduttore ha scritto:

Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa … Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme … Papà ti amo … P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente.

Filippo Bisciglia in Sardegna per Temptation Island

Per lavoro, Filippo è stato costretto ad allontanarsi dalla sua famiglia. Al momento si trova in Sardegna dove, come da 8 anni a oggi, condurrà la nuova edizione di Temptation Island. Bisciglia si è lanciato con entusiasmo nella nuova edizione del docu-reality, pronto a conquistare il pubblico di Canale5. Ma i suoi pensieri sono rivolti al genitore che, come lui stesso scrive, sta affrontando un momento impegnativo.

in foto: Filippo Bisciglia da bambino con i suoi genitori

L’amore di Filippo Bisciglia per papà Piero

La famiglia è per Filippo un valore fondamentale. Il conduttore è profondamente legato a papà Piero e a mamma Elisabetta che gli hanno trasmesso un esempio di unione profonda. “I miei genitori sono in pensione. Papà faceva il rappresentante di abbigliamento per uomo e ha avuto un negozio. Mamma era impiegata in una ditta. Mia sorella fa la ragioniera in uno studio di commercialisti”, raccontò in un’intervista svelando qualcosa di più sulla sua famiglia. All’uomo ha dedicato uno dei tatuaggi sparsi sul suo corpo, la frase: “Nessuno ti ha dato l’esempio, tu per me sarai il migliore. Grazie papà”.