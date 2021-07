FeST – Il Festival delle Serie Tv: le date a settembre, il programma completo e gli ospiti Al via il FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato al mondo delle serie ai tempi dei servizi di streaming. Torna con la terza edizione e le date sono state fissate nei giorni 24-25-26 settembre 2021, in collaborazione con Triennale Milano, che ospiterà l’evento anche quest’anno. Fanpage.it partecipa alla giuria presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore. Tutte le informazioni, categorie e sistemi di voto.

Al via il FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato al mondo delle serie ai tempi dei servizi di streaming. Torna con la terza edizione e le date sono state fissate nei giorni 24-25-26 settembre 2021, in collaborazione con Triennale Milano, che ha già ospitato la seconda edizione del festival nel 2019 e sarà location anche di quest'anno. FeST – Il Festival delle Serie Tv è un evento gratuito, con il supporto del Parlamento europeo (ufficio di Milano). Tra le major delle produzioni video hanno aderito: Amazon Prime Video, De Agostini Editore, Discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Sky, ViacomCBS Networks Italia.

Fanpage.it in giura al FeST, categorie e sistemi di voto

Novità di questa edizione 2021 saranno i “Serial Awards”, i premi completamente dedicati alle serie tv italiane, che verranno assegnati domenica 26 settembre, durante la serata conclusiva della manifestazione. Fanpage.it (nella persona del caposervizio area spettacolo Eleonora D'Amore) farà parte della giuria presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore. NeN, main partner di FeST – Il Festival delle Serie Tv, offrirà inoltre al pubblico la possibilità di esprimere il proprio voto per una categoria speciale non aperta alla votazione da parte di altre giurie. Le categorie da votare saranno:

Premio Interprete protagonista

Premio Interprete non protagonista

Premio Regia

Premio Sceneggiatura

Premio Soundtrack

Premio Look and Feel

Premio Serie scripted dell’anno

Premio Serie unscripted dell’anno

Premio Serie Kids dell’anno

Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone”

Premio “How You Doin’?” alla migliore catchphrase/citazione

Premio “Best Kiss”

Premio “Real Estate” alla casa più bella

Il tema della terza edizione di FeST: Crafting Worlds

Il tema della terza edizione del FeST sarà Crafting Worlds, ovvero i vari mondi della creatività nella produzione delle serie tv: “Con lo slogan Crafting Worlds vogliamo porre l’accento sulla costruzione artigianale di mondi narrativi capaci di rappresentare – direttamente o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà – il mondo in cui abitiamo ogni giorno. Mai come in questo momento, alle prese con una pandemia che ha scosso forse per sempre l’immaginario collettivo, Crafting Worlds significa anche costruire mondi migliori. Le nostre case, i nostri quartieri, le nostre città o nazioni, i nostri spazi digitali e il nostro pianeta chiedono a gran voce di essere reinterpretati, rivalutati, rivisitati per un domani basato su rispetto, parità e uguaglianza. Crafting Worlds significa ricominciare dall’immaginazione e dall’ascolto attivo dei desideri e dalle necessità della collettività, con enfasi sulla pluralità e l’inclusione che costituiscono da sempre il DNA di FeST-il Festival delle Serie Tv. Le serie riflettono e rifletteranno questa importante fase di transizione, nella quale ci è consegnata l’occasione d’oro di ripensare il futuro a partire dal presente”.