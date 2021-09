Femminicidio, Palombelli si difende dopo le accuse: “Sono stata fraintesa” “Non è giustificabile in alcun modo il femminicidio, voglio essere chiara, non intendevo dire quello che è stato compreso. Qualcuno ha pensato che fossi quella persona lì, ma non sono quella persona lì, anche questo deve essere chiaro”. Lo ha detto Barbara Palombelli a Rete4, nello spot di presentazione della puntata di ‘Stasera Italia’ tra poco in onda su Rete4.

A cura di Biagio Chiariello

Le parole della conduttrice fanno riferimento a quanto affermato durante la puntata de Lo Sportello di Forum di ieri. "Questi uomini erano completamente fuori di testa, obnubilati oppure c'è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall'altra parte?" aveva commentato la Palombelli in riferimento ai femminicidi, dopo che negli ultimi giorni, sette donne sono state uccise.