Federica Sciarelli: “Non andrò via da Chi l’ha visto, ma in futuro dovrà succedere” La nuova stagione di Chi l’ha visto? sta per iniziare: a partire da mercoledì 8 settembre, in prima serata, Federica Sciarelli tornerà in tv ad occuparsi dei casi di cronaca e scomparsa. In un’intervista la giornalista ha dichiarato che, pur non avendo intenzione di lasciare il programma a breve, prima o poi succederà seppur con il dispiacere dei fan.

A cura di Ilaria Costabile

Il timore di tutti gli appassionati di Chi l'ha visto? uno dei programmi cardine della Rai, ovvero che Federica Sciarelli possa abbandonare il programma, può essere messo a tacere almeno ancora per qualche anno. La giornalista, infatti, in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù in vista della prossima stagione, ha dichiarato che il legame con la trasmissione è davvero molto forte, ma che nonostante tutto non è escluso che in futuro potrà abbandonare le redini della conduzione.

Il legame con Chi l'ha visto?

Più volte sono emerse notizie in merito all'imminente abbandono da parte di Federica Sciarelli di Chi l'ha visto?, ma ogni volta si è trattato di un falso allarme, però, dopo anni di conduzione continuativa sorge spontanea la domanda su quanto tempo ancora la giornalista potrà restare al timone della trasmissione di Rai3. La risposta giunge proprio dalla diretta interessata che dichiara: "Se lascio la trasmissione? Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti." In questi anni, poi, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, il programma le ha lasciato tanto:

Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica. Ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps. Tempo fa mi ha invitata a cena e ho anche dormito a casa sua. Con il papà di Daniele Potenzoni ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre, si intitola ‘Il caso Potenzoni’. Lo abbiamo scritto perché non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo. Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me.

Quando tornerà in onda

Intanto la nuova stagione di Chi l'ha visto? è già pronta e come annunciato anche sui social, a partire dall'8 settembre in prima serata, tornerà regolarmente in televisione. In un video la conduttrice, poi, ha voluto ringraziare i telespettatori che in tantissimi hanno contribuito con segnalazioni e chiamate ad fornire indicazioni o possibili aiuti sulle persone scomparse.