Alberto Matano si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Il conduttore de La vita in diretta ha celebrato il successo del programma di cui è al timone e ha replicato ad alcune indiscrezioni che sono circolate sul suo conto. Infine, ha chiarito che dopo la pausa estiva, La vita in diretta tornerà su Rai1 a settembre.

La presunta lite con Federica Sciarelli

Nelle scorse settimane, è circolata l'indiscrezione secondo la quale Federica Sciarelli si sarebbe lamentata con i piani alti della Rai, accusando il collega Alberto Matano di spettacolarizzare il caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ne sarebbe seguita un'accesa lite. Lo stile in cui si sarebbero svolti i fatti, francamente non sembra coerente con le persone citate. In effetti, Alberto Matano ha smentito l'indiscrezione: "Chiacchiere. Con Federica ci parliamo spesso e tra noi c'è un rapporto di profonda stima e simpatia. Da quando sono passato dal TG1 alla guida de La vita in diretta leggo la qualunque". Il giornalista ha proseguito spiegando di avere ormai imparato a dare il giusto peso alle voci infondate che circolano regolarmente sui personaggi pubblici e, di conseguenza, anche sul suo conto.

Cos'ha Alberto Matano più di Barbara D'urso

Alberto Matano è stato chiamato anche a esprimersi su una collega. Il giornalista Alessio Poeta, che ha realizzato l'intervista, gli ha chiesto: "Cos'ha lei che la sua competitor, Barbara D'Urso, non ha?". Il conduttore de La vita in diretta ritiene che tra loro due ci sia una netta differenza:

"Un'impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia. Se mi piace la sua tv? Andando in onda nello stesso orario, non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv".

La vita in diretta tornerà a settembre

Infine, Alberto Matano ha parlato del grande successo che sta riscontrando la trasmissione La vita in diretta. Il conduttore ha spiegato di aver voluto dare "priorità a racconto e informazione". Così, è riuscito a convincere gli spettatori a fidarsi di lui e della sua squadra "durante un anno duro e complicato". Dopo la pausa estiva, La vita in diretta tornerà in onda a settembre: "A settembre continueremo con questa narrazione asciutta e fedele alla realtà. Ci saranno senz'altro delle novità, ma è davvero ancora troppo presto per parlarne".