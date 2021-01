Lunedì 11 gennaio, su Rai3, appuntamento con la quarta stagione di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La docu-serie prodotta da Stand by me e Rai Fiction e con la partecipazione di Federica Sciarelli. La conduttrice, amatissima per essere al timone di Chi l'ha visto?, racconterà i percorsi di guarigione dei piccoli pazienti.

Federica Sciarelli racconta il miracolo della medicina

Federica Sciarelli torna al timone di Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La conduttrice e giornalista, racconterà attraverso interviste e incontri con i piccoli pazienti, i loro percorsi di guarigione. Così, gli spettatori potranno apprendere le loro storie cariche di speranza e toccare con mano il miracolo che la medicina compie quotidianamente anche all'epoca del Covid, nell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nove puntate da lunedì 11 gennaio

La quarta stagione di Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si comporrà di nove puntate che andranno in onda a partire da lunedì 11 gennaio. L'appuntamento è alle ore 23:15, dunque in seconda serata, su Rai3. Le puntate racconteranno come nel pieno dell'emergenza causata dal Covid, l'eccellenza medica abbia continuato a garantire le cure necessarie per salvare i piccoli pazienti. Nel corso del racconto, gli spettatori potranno conoscere le storie dei bambini dal punto di vista delle famiglie, dei medici e degli infermieri che si sono presi cura di loro. Ovviamente affrontando le difficoltà inedite a cui il personale sanitario ha dovuto fare fronte a causa della pandemia. L'ospedale Bambino Gesù ha proseguito l'attività dei trapianti tra mille ostacoli.

I protagonisti della quarta stagione

Nella quarta stagione, le telecamere entreranno in un reparto Covid pediatrico per raccontare le storie dei bambini che hanno manifestato i sintomi della “Falsa Kawasaki”. Inoltre, conosceremo le coraggiose storie di Mattia, che ha 17 anni e ha lottato contro un’epilessia farmacoresistente, per la quale è stato operato al cervello. O la storia di Davide, che lotta contro la Sindrome di Vacterl e ha ricevuto un rene dal padre. E poi c'è Francesco, che non può prendere il sole perché affetto dalla dermatomiosite giovanile o la commovente storia di Cristian, che dovrà rimuovere il cuore artificiale che 11 mesi prima gli aveva salvato la vita.