Federica Pellegrini su Matteo Giunta: “Mi ha dato forza, ora sono pronta a diventare mamma” Ospite di Verissimo, Federica Pellegrini ha parlato della sua relazione con Matteo Giunta. Per il fidanzato ha avuto parole dolcissime: “Mi ha dato la forza per credere di più in me stessa”, poi si è detta pronta a diventare mamma. Infine, ha parlato del suo addio al nuoto e dello stress che caratterizza la carriera degli atleti.

Federica Pellegrini si è raccontata ai microfoni di Verissimo. L'atleta ha parlato non solo dell'addio al nuoto, ma anche della relazione con Matteo Giunta che è stata ufficializzata di recente. Nel salotto di Silvia Toffanin, ha spiegato perché inizialmente hanno preferito vivere il loro amore in privato.

Federica Pellegrini fidanzata con Matteo Giunta

Federica Pellegrini è fidanzata con il suo allenatore Matteo Giunta. Prima di uscire allo scoperto, però, hanno vissuto a lungo questa relazione in privato. L'atleta ha spiegato il perché e ha avuto parole bellissime per il suo compagno:

“Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati. Abbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere di più in me stessa. Matteo è la persona migliore che conosco”.

Ora accarezza il sogno di diventare mamma: “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”.

L'addio al nuoto e gli attacchi di panico

Alle Olimpiadi di Tokyo, Federica Pellegrini ha annunciato il suo addio al nuoto. Nel corso dell'intervista, ha spiegato che pian piano sta prendendo consapevolezza di questo importante cambiamento: “Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva”. E ha aggiunto: “È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina”. Infine, ha parlato dello stress e degli attacchi di panico che ha dovuto affrontare durante il suo percorso sportivo: