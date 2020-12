Non c'è Natale senza la saga di Fantaghirò, ma sembra che anche quest'anno i fan dovranno faticare non poco per godersi i 5 sceneggiati con Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart, vero e proprio cult che aprì la stagione del fantasy italiano anni 90. Il franchise va in onda per le feste su Italia 1 ma a tarda notte, una scelta che ha già creato non pochi malumori sui social.

Quando va in onda Fantaghirò, la programmazione

La saga si sviluppa in cinque miniserie prodotte tra il 1991 e il 1996, con protagonista una principessa guerriera che si ribella al suo destino di donna sottomessa e s'innamora del principe Romualdo. Tra duelli, magie, streghe e creature mostruose, l'epopea diretta da Lamberto Bava si ispira alla fiaba popolare italiana "Fanta-Ghirò, persona bella" e vanta un cast eccezionale che comprende anche Mario Adorf, Brigitte Nielsen, Ursula Andress, Nicholas Rogers, Horst Buchholz e Remo Girone. Indimenticabili le musiche di Amedeo Minghi. Ecco, dunque, gli orari previsti della messa in onda nelle feste di Natale 2020.

Fantaghirò : notte tra il 23 e il 24 dicembre dalle 3.40 alle 6.40

: notte tra il 23 e il 24 dicembre dalle 3.40 alle 6.40 Fantaghirò 2: notte tra il 24 e il 25 dicembre dalle 4.40 alle 7

2: notte tra il 24 e il 25 dicembre dalle 4.40 alle 7 Fantaghirò 3 : notte tra il 25 e il 26 dicembre dalle 4.00 alle 6.30

: notte tra il 25 e il 26 dicembre dalle 4.00 alle 6.30 Fantaghirò 4 : notte tra il 26 e il 27 dicembre dalle 4.15 alle 6

: notte tra il 26 e il 27 dicembre dalle 4.15 alle 6 Fantaghirò 5: notte tra il 27 e il 28 dicembre dalle 2.15 alle 5.15

Come vedere Fantaghirò senza perdere il sonno

Insomma, l'orario è un po' indigesto e adatto solo a chi soffre d'insonnia o ai nottambuli. Come rimediare? Oltre all'opzione della registrazione delle puntate esiste un modo molto più comodo per riguardarsi le cinque stagioni della fiction: sono infatti infatti interamente disponibili su Mediasetplay. E non è tutto: il 2021 segnerà il 30esimo anniversario della saga e all'ultimo Lucca Comics Mediaset ha annunciato che ci sarà un evento per celebrarlo. Se il pubblico ha la pazienza di aspettare, chissà che il franchise non venga riprogrammato nei prossimi mesi a un orario più "umano".