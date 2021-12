Fabrizio Corona torna in tv, frecciata a Ilary Blasi: “La madre mi portava le sue foto di nudo” Fabrizio Corona torna in tv e ne ha per tutti, da Ilary Blasi ai grandi amori: “Asia, Nina e Belen ancora innamorate di me”. E su Lele Mora: “Non vale niente”.

Si rivede Fabrizio Corona in televisione, ospite del Peppy Night Fest, lo show condotto da Peppe Iodice su Canale 21, emittente locale napoletana. E dove c'è Corona, c'è la polemica. Bastano pochi minuti e scappa subito una battuta su Ilary Blasi. Arriva sul palco, come oggetto di scena, una scamorza: "Questa è la scamorza di Ilary Blasi". Peppe Iodice interviene: "Adesso mi farai litigare proprio con tutti". Poi si lascia andare a un semi spogliarello: "A cinquant'anni penso di essere ancora in forma".

La frecciata su Ilary Blasi

La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L'ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude.

La confessione sugli amori

Sul videowall del palco passano una serie di fotografie e si apre una parentesi sugli amori di Fabrizio Corona: "Con Belen Rodriguez? Sono in ottimi rapporti". Poi appare una foto di Nina Moric: "Nina è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio". E su Asia Argento: "Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia". Poi confida ancora: "Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen".

"Lele Mora? Professionalmente non vale niente"

"Chi è Fabrizio Corona?" chiede Peppe Iodice, lui replica: "Una cosa che dico ironicamente, senza offendere nessuno, è che io sono Dio". Poi su Lele Mora:

Con Lele Mora non ho più rapporti e mi dispiace. Lui ha perso tutto. Questo mestiere non si fa con la fortuna e lui non ha le capacità. Si è perso, resta il bene. Ma dal punto professionale, Lele Mora non vale niente. Negli anni 2000 noi comandavamo l'Italia. Oggi a lui non è rimasto niente.

Sul suo lavoro, Fabrizio Corona ammette che il mondo che c'è oggi non è più il suo: "Io non ero un fotografo, ero l'agente dei fotografi. I paparazzi non esistono più. Oggi, i giornali e Instagram non raccontano la verità. Quel mondo lì, il mondo mio, è un mondo morto".

Gli errori di Fabrizio Corona

Peppe Iodice chiede: "Quello che raccontano non mi sembra corrispondere alla verità, guardandoti qui in carne e ossa. Vorrei capire quali errori riconosci di aver fatto".