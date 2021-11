Fabio Fazio: “Vaccino sia obbligatorio, inaccettabile rivendicare il diritto di infettare gli altri” Il conduttore di “Che Tempo che Fa”, raggiunto dall’Adnkronos è intervenuto in merito alla campagna vaccinale. Fabio Fazio ha dichiarato apertamente di essere a favore dell’obbligo vaccinale, dal momento che “non è accettabile rivendicare il diritto di infettare gli altri” riferendosi a coloro che non hanno intenzione di sottoporsi alla vaccinazione.

A cura di Ilaria Costabile

Interpellato dall'Adnkronos, Fabio Fazio interviene sulla questione dei vaccini anticovid, pur senza addentrarsi nell'esprimere commenti sulle manifestazioni dei No-Green Pass che si sono verificate in tutta Italia. Il conduttore sostiene fortemente la necessità di vaccinarsi e, dopo gli eventi delle ultime settimane, ritiene sia giusto pensare all'obbligatorietà della vaccinazione affinché si "possa tornare a vivere".

Le dichiarazioni di Fabio Fazio

La trasmissione di Rai3 condotta dal presentatore genovese, ovvero, Che Tempo che fa, è in prima linea nel sostenere la campagna vaccinale, non soltanto chiamando più di un esperto affinché possa portare in televisione la propria conoscenza e testimonianza, ma anche attraverso la figura del virologo Roberto Burioni che, ormai, è un volto fisso dello show dove fa il punto della situazione su quanto sta accadendo nel nostro Paese. Fabio Fazio, quindi, si inserisce in questo discorso esprimendo quello che è il suo parere sulla questione e all'Adnkronos dichiara:

Non mi pare accettabile rifiutare un vaccino sicuro oltre ogni più rosea previsione e rivendicare il diritto di infettare gli altri o limitare la vita di chi si è fatto vaccinare. Come per molti altri vaccini per i quali non esistono polemiche, prevederei l’obbligatorietà.

L'avviso di Di Maio su Rai1

La discussione sull'obbligatorietà del vaccino è uno dei temi caldi dell'attuale confronto politico e non solo. Proprio in questi giorni, infatti, Luigi Di Maio, ha sottolineato la necessità di portare avanti non solo la campagna vaccinale, ma anche le misure che prevedono il Green Pass. Il Ministro degli Esteri, intervenuto nella trasmissione pomeridiana di Rai Uno, "Oggi è un altro giorno", ha dichiarato come il green pass e di conseguenza la vaccinazione sia l'unico mezzo per uscire dalla pandemia e ha aggiunto: "Altrimenti torniamo al coprifuoco, decidiamo di chiudere tutto e ritornare ad una crescita zero abbiamo perso un milione di posti di lavoro durante la pandemia, quindi non stiamo giocando con il green pass".