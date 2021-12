Ezio Greggio e Enzo Iacchetti tornano a Striscia la notizia per la ventottesima edizione consecutiva Il duo ritorna insieme per condurre la 28esima edizione consecutiva: dal 13 dicembre 2021 al 12 febbraio 2022. La storia di Greggio e Iacchetti è la storia stessa di Striscia.

La prima parte di Striscia la Notizia si è conclusa in bellezza e, no, non ci riferiamo soltanto a Diletta Leotta. Le coppie Vanessa Incontrada-Alessandro Siani prima e Roberto Lipari-Sergio Friscia poi, hanno traghettato fino a dicembre l'edizione 2021 del programma satirico di Antonio Ricci. Da lunedì 13 dicembre tocca a loro, la storia del programma: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Tutti i numeri di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Un duo che ritorna insieme per condurre la 28esima edizione consecutiva. I numeri sono incredibili: sono 2530 le puntate che hanno condotto insieme. Sono 4178 le puntate totali condotte da Ezio Greggio, vale a dire che più della metà le ha condotte proprio con Iacchetti che, ad oggi, ha condotto 2716 puntate. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti resteranno alla guida di Striscia la Notizia fino al 12 febbraio 2022.

La coppia nel 1995

Le emozioni dei conduttori

"Tornare a Striscia è come andare a mangiare il tiramisù a casa della mamma. È come tornare a scuola e ritrovare i compagni di classe. È come giocare tutte le sere in Champions e io faccio goal da 34 anni", ha commentato Ezio Greggio. "Sono sempre emozionato, anche dopo 28 anni. È un buon segno, per me e soprattutto per Striscia", è il commento di Enzo Iacchetti. Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5, ha ringraziato la coppia precedente e ha salutato così il ritorno della coppia storica:

Saluto e ringrazio Sergio Friscia e Roberto Lipari, brillante nuova coppia di Striscia la notizia e do il più caloroso bentornato a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, superstar assolute del Tg satirico. Un ritorno atteso, che completa e illumina l’access prime-time di Canale 5. Un regalo perfetto per il pubblico, in vista delle prossime festività. Un’esplosione di leggerezza, ironia e intelligenza, frutto della funambolica mente di Antonio Ricci, autore geniale.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti con le Spice Girls nel 1998

La storia di Enzo Iacchetti e Ezio Greggio è la stessa storia di Striscia la notizia. Sono tanti i momenti che hanno vissuto insieme e che hanno contribuito a creare un processo collettivo di televisione. Momenti entrati squisitamente nella storia dell'intrattenimento, come l'ospitata delle Spice Girls nel 1998; altri momenti che hanno sollevato casi di dibattito nell'opinione pubblica: le vittorie anticipate dei cantanti al Festival di Sanremo – tra tutte: "Rosa Fumetto, Lino Banfi, Vince Tempera" che leggendo i nomi di fila restituisce Rosalino Vince – Ron – oppure il caso Wanna Marchi. Fu infatti il primo programma ad accendere i riflettori sulle attività della popolare venditrice, di sua figlia Stefania Nobile e del mago do Nascimiento.