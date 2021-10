Ex on the beach, conduce Ignazio Moser: “Ho visto ragazze prendersi per i capelli” Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tornano al timone di Ex on the beach, format in onda su MTV. Un reality “da dure” quello che metterà alla prova le doti da conduttore dell’ex ciclista che deve la sua fama al Grande Fratello Vip. “Ho visto ragazze litigare e prendersi per i capelli”, ha anticipato.

A cura di Stefania Rocco

Riparte l’edizione italiana di Ex on the beach, format di Mtv che vedrà al timone la coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Un reality “da dure” quello metterà alla prova le doti da conduttore dell’ex ciclista che deve la sua fama proprio ai reality e all’edizione del Grande Fratello Vip che lo rese famoso. Ma le similitudini tra Ex on the beach e il padre di tutti i reality si fermano al genere. Nel format di Mtv può accadere di tutto. “Ho visto ragazze che litigavano e si prendevano per i capelli. Mi ha stupito questo andare così fuori dal seminato”, ha anticipato Moser in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Ignazio Moser e i reality: “Dopo l’Isola, sono a posto”

Lo stesso Moser, su Mtv nel ruolo di conduttore, è reduce dalla partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. “Dopo aver preso parte al reality per un po’ sono a posto con le cose estreme”, spiega l’ex ciclista che ha iniziato la sua carriera televisiva proprio grazie ai reality show. Una scelta comune a tanti dei volti nuovi del piccolo schermo: “I reality la fanno un po’ da padrone in tv, se vuoi iniziare a far parte di questo mondo devi passare da questa porta. Ex on the beach Italia è un’ottima palestra per fare esperienza”.

Moser e Cecilia Rodriguez, com’è il loro rapporto con gli ex

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la coppia che sarà al timone di Ex on the beach, ammettono che sarebbe difficile per entrambi partecipare a un format di questo tipo per i rapporti praticamente inesistenti che entrambi mantenuto con i rispettivi precedenti compagni. “Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come avviene in questo reality”, spiega Moser. Una visione condivisa con la compagna Cecilia: “Quando chiudo una storia non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile: da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex”.