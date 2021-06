Dalla conduzione televisiva a un cammino di fede: Fabrizio Gatta sarà presto ordinato sacerdote, a qualche anno da quando lasciò la televisione dopo una lunga carriera in Rai. Ex volto di Unomattina e Linea Verde, oggi è diacono a Sanremo e la sua storia è diventata virale.

Fabrizio Gatta diacono, il percorso per diventare prete

Ex giornalista, conduttore e autore televisivo, nel 2013 ha lasciato definitivamente il piccolo schermo e la sua carriera per seguire la propria vocazione. Fabrizio Gatta si è avvicinato ai Missionari del Preziosissimo Sangue e ha quindi frequentato Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, dove si è laureato nel 2019. Il 3 ottobre 2020 è stato ordinato diacono presso la parrocchia di San Siro a Sanremo. Ora è in cammino per il sacerdozio e riceverà l'Ordine il 7 dicembre 2021, nella città ligure. Nel 2014 raccontò della sua decisione di cambiare radicalmente la propria vita in un'intervista su L'Avvenire:

Indubbiamente, una vocazione adulta va soppesata perché si tratta di formare una persona che la vita ha, di fatto, già plasmato. Per questo, quando mi sono recato dal cardinale Agostino Vallini dissi: "Eminenza, io vorrei fare questo cammino. Ho 50 anni, so che è una difficoltà". Ma lui mi rispose: "Caro Fabrizio, chi sono io per dire no allo Spirito Santo che ti manda qui, oggi, da me!". Mi sono sentito abbracciato. (…) Con Gesù, ci voglio mettere la faccia. Inoltre spero che la mia storia sia di esempio per quei tanti che si vergognano di mettersi il crocifisso al collo, o di dirsi cristiani. Abbiamo bisogno di testimoniare la nostra fede, senza per questo diventare dei fanatici.

La carriera in tv di Fabrizio Gatta

Nato a Roma il 3 dicembre 1963, Fabrizio Gatta ha iniziato la sua carriera su Rai1 nel 1996 con il Concerto dell'Epifania, che ha poi condotto per altre otto edizioni. Ha lavorato a Miss Italia e ha presentato il Dietro le quinte di Fantastica Italiana e la Festa della Mamma con Milly Carlucci. Tra i suoi programmi, Lineaverde-Sanremo in fiore con Ilaria Moscato, Domenica In (curando i collegamenti, con Monica Leofreddi), Torno Sabato con Giorgio Panariello (le ‘esterne’), Lineabianca con Manuela Di Centa, Tutto benessere, Uno mattina, Raiuno spot. Dal 1999 al 2012 ha condotto la diretta nella notte di Capodanno per RaiUno, in coppia con Elisabetta Gardini, Clarissa Burt, Barbara Chiappini, Nathalie Caldonazzo, Antonella Mosetti. Volto di Rai International dal 2000 al 2007, dal 2002 al 2010 è ha presentato Lineablu con Donatella Bianchi, nel 2009 Il Cercasapori per Rai2, nel 2009-10 Uno Mattina week end con Sonia Grey e nel 2010 ha partecipato a Linea Verde presentando le rubriche “Le Storie” e “Al mercato”.