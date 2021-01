La produzione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni a proposito del presunto comportamento scorretto tenuto da una ex concorrente prima di entrare nello studio del reality. Con una nota pubblicata su Twitter, il reality e il conduttore Alfonso Signorini fanno sapere che non sarebbe in corso alcun provvedimento disciplinare ai danni di alcun ex concorrente.

La nota del Grande Fratello Vip

“La produzione di GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno”, si legge nella nota pubblicata sui social dalla produzione. L’indiscrezione era circolata con insistenza sul web, pur senza che nessuno avesse mai indicato con precisione l’identità del vip, ex concorrente del reality, presumibilmente coinvolto.

L’indiscrezione: “Una ex concorrente che non rivedremo in studio”

È curioso che l’indiscrezione circa il presunto allontanamento di una ex concorrente dallo studio del GF Vip fosse partita proprio dal profilo Instagram del settimanale Chi, di cui è direttore Alfonso Signorini, anche conduttore del Grande Fratello Vip. Era stato il giornalista Gabriele Parpiglia, durante una diretta di Casa Chi, a raccontare quanto sarebbe accaduto dietro le quinte del reality show: “C’è una ex concorrente, di cui non farò il nome, che prima della diretta prende energia cantando del rap, bevendo tanto vino. Lo fa da quando esce dai camerini e poi in studio. Ieri le hanno dato l’ultimo avvertimento. La prossima volta, se non la vediamo più in studio – è una molto rock – significa che ha deciso di non andare più”. Una notizia, dunque, partita dal profilo Instagram del giornale diretto proprio dal conduttore del GF Vip, lo stesso che pochi minuti fa ha smentito l’indiscrezione.