Continua il percorso di Europei a casa The Jackal. Il format di RaiPlay con il gruppo di videomaker protagonisti ha superato le 100 mila visualizzazioni anche nella partita contro il Galles, vinta per 1 a 0 con la rete di Matteo Pessina. Nella puntata del 26 giugno alle ore 21, quando l'Italia giocherà con l'Austria per gli ottavi di finale, ritorna Carolina Morace, ospite fisso, insieme ad Ana Quiles e tanti ospiti: Maccio Capatonda, Francesco Paolantoni e un ospite a sorpresa.

Europei a casa The Jackal, aspettando Italia-Austria

Con l'Italia qualificata al primo posto nel girone A, negli ottavi di finale ci aspetta l'Austria di Alaba, il difensore jolly del Bayern Monaco. Ancora una volta Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone proveranno a portare fortuna al gruppo azzurro per proseguire il cammino mondiale fino alla fine. La puntata contro il Galles ha ottenuto più di 100 mila legitimate streams e più di 65 mila ore di visione. Numeri che ne fanno il quarto contenuto più visto su RaiPlay dall’inizio di Euro 2020, da parte di un pubblico che si conferma tendenzialmente molto giovane, con la quota di under 45 che vale più della metà della platea totale.

Tutti gli ospiti della quarta puntata

Ma chi sono gli ospiti che accompagneranno Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone nella quarta puntata di Europei a casa The Jackal? Ad accompagnarli nel commento delle azioni del match ci saranno, con l’ormai ospite fissa Carolina Morace e Ana Quiles, la giovane giornalista spagnola, il comico Maccio Capatonda e l’imitatore Vincenzo De Lucia, noto per le sue imitazioni di Mara Venier, Barbara D'Urso, Franca Leosini e Maria Nazionale. In collegamento da casa ci sarà anche Francesco Paolantoni con una sorpresa. L'appuntamento è per sabato 26 giugno per una serata che speriamo possa valere l'accesso ai quarti di finale.