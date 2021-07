Estate fiacca per gli ascolti tv, ma a vincere la serata è la fiction Delitti in Paradiso L’estate non è una stagione particolarmente florida per gli ascolti tv che si adeguano, quindi, alla minor fruizione da parte del pubblico del mezzo televisivo. Tra i programmi che però, in questa domenica 18 luglio, hanno guadagnato un certo seguito ci sono la fiction “Vivi e lascia vivere su Rai1” e la serie “Delitti in Paradiso”.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate non è certamente una stagione florida in fatto di ascolti tv, come dimostrano i dati pervenuti in queste ultime ore che attestano un calo generale, complice la poca scelta delle emittenti i cui palinsesti estivi languiscono in fatto di novità e la conseguente scelta di lanciare le repliche dei prodotti che più hanno riscosso successo durante l'anno. Ed ecco, quindi, che la fiction "Vivi e Lascia vivere" con Elena Sofia Ricci, le cui puntate sono ritornate su Rai1, conquista una gran fetta di ascolti, per poi essere leggermente superata dalla serie "Delitti in Paradiso" trasmessa su Rai2. Anche Mediaset che, comunque, tende a proporre qualche novità in fatto di fiction e serie, non decolla con gli ascolti di "Grand Hotel".

Ascolti tv domenica 18 luglio

Nella serata di ieri, d0menica 18 luglio 2021, su Rai1 la replica della fiction Vivi e Lascia Vivere ha catturato l'attenzione di 1.729.000 spettatori pari al 9.27% di share, nel primo episodio, e 1.298.000 spettatori pari all’8.25%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la seconda stagione per la prima volta in tv della serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha interessato 1.429.000 spettatori guadagnando il 9.86 % di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso è stato visto da 1.687.000 spettatori ovvero l'8.94% di share, nel primo episodio, e 1.769.000 spettatori circa il 10.57% di share, nel secondo episodio. Su Italia1 Colorado è stata la scelta di 884.000 spettatori con il 5.77% di share (presentazione di 8 minuti: 681.000 – 3.65%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha raccolto davanti al video 1.037.000 spettatori (5.98%). Su Rete4 The Next Three Days ha segnato 670.000 spettatori registrando il 4.35% di share. Su La7 Scoprendo Forrester ha interessato 441.000 spettatori con il 2.95%. Su Tv8 Il Tesoro dell’Amazzonia è stato seguito da 576.000 spettatori con il 3.3% di share.