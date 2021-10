“Eri un’anima bella”, il ricordo di Rossano Rubicondi del mondo dello spettacolo Non solo Simona Ventura, che ne ha dato di fatto la notizia, sono diversi i personaggi del mondo della Tv e dello spettacolo che ricordano in queste ore Rossano Rubicondi, modello e volto Tv scomparso improvvisamente a 49 anni a causa di un melanoma. Da Paola Ferrari a Federica Panicucci, passando per Vladimir Luxuria e Guenda Goria.

A cura di Andrea Parrella

La notizia della morte di Rossano Rubicondi è di quelle che ha lasciato senza parole molti fan e colleghi del mondo dello spettacolo, soprattutto quelli che avevano avuto a che fare con il modello e conduttore televisivo e che negli ultimi anni avevano collaborato con lui. Rubicondi è morto a soli 49 anni, a causa di un melanoma alla pelle, la notizia della sua scomparsa è arrivata tramite Simona Ventura, che diversi anni fa gli aveva consentito di accedere al mondo della Tv tramite la finestra dell'Isola dei Famosi. Diversi i messaggi dal mondo dello spettacolo per ricordare Rossano Rubicondi.

Vi aveva partecipato prima come concorrente nella sesta edizione e poi in qualità di inviato, prima di tornarci ancora come concorrente nell'edizione condotta Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che lo ha salutato sui social con un breve messaggio: "Abbiamo litigato, poi ci siamo ritrovati, eri pieno di vita".

Nelle stesse ore arriva il saluto di altri personaggi del mondo dello spettacolo che avevano avuto a che fare con Rubicondi, come Cecilia Capriotti, che ha pubblicato una foto con Rubicondi scrivendo: "Ci eravamo ripromessi di vederci presto, il mio grande rammarico è non averlo fatto un'ultimo volta".

E ancora Paola Ferrari, che invece pubblica una fotografia di Rubicondi con due bambini: "Tutti vedevano il playboy, pochi la tua anima bella". Oltre alla conduttrice di RaiSport, nelle stesse ore arrivano i ricordi di Guenda Goria e Lorella Landi, che rievoca le ospitate insieme in Tv.

Tra i programmi Tv ai quali Rubicondi aveva preso parte c'è anche Cupido, presentato in coppia con Federica Panicucci nel 2009. La conduttrice lo ha ricordato con una storia su Instagram, postando una foto con Rubicondi e limitandosi a un laconico "Ciao Rossano".