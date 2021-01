Roberto Brunetti, in arte Er Patata, è stato ospite di Pomeriggio Cinque. Nel corso della puntata trasmessa giovedì 28 gennaio, ha parlato del suo periodo buio. L'attore, che ha dato sale a diverse commedie anni '90, ha parlato delle difficoltà economiche che starebbe attraversando negli ultimi tempi. Ad agosto era riuscito a guadagnare qualcosina con un'attività di ristorazione gestita con un amico. Poi, tutto è cambiato.

Vive con il reddito di cittadinanza

Roberto Brunetti ha spiegato di vivere con il reddito di cittadinanza. Non ha specificato la cifra che gli è stata destinata, ma solo che tende a oscillare perché ci sono mesi in cui percepisce i diritti di immagine o altre piccole entrate, legate al suo lavoro di attore: "Prendo il reddito di cittadinanza. Ogni tanto lo alzano e ogni tanto lo abbassano, perché prendo qualche soldino dal cinema, i diritti di immagine, la SIAE". Barbara D'Urso, allora, ha rimarcato che già per questo può reputarsi più fortunato di tanti altri.

Ha perso il lavoro a seguito della pandemia

L'ex attore, in agosto, aveva iniziato a lavorare con un amico. Poi, però, con la pandemia ha dovuto rinunciare all'attività. Gli è stato chiesto, allora, come mai non abbia più la pescheria che gestiva in passato. Brunetti ha spiegato che a seguito di diversi interventi chirurgici subiti non era più in grado di lavorare. Poi è stato arrestato, ma ha già pagato il suo debito con la giustizia. Purtroppo, con la pandemia le sue difficoltà economiche sono andate peggiorando:

"Con la chiusura dei ristoranti, con la chiusura dei bar, che facciamo? Avevo una pescheria ma l'ho chiusa. Ho avuto bisogno di una protesi al ginocchio e di una protesi all'anca. Ho dovuto chiudere la pescheria perché non potevo assolutamente lavorare e non c'era nessuno che potesse farlo per me. Dopo la pescheria, è successa quella brutta cosa (l'arresto, ndr). Nel 2019 sono uscito, mi sono fatta la protesi al ginocchio. Poi è arrivata la pandemia, poi mi sono fatta la protesi all'anca".

La sua vita è stata messa in ginocchio anche dal lutto. Nel 2015 è morta la sua ex compagna Monica Scattini.