Enzo Paolo Turchi entra nella casa del GF, Carmen Russo: “Ti amo più del primo giorno” Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono più innamorati che mai, anche se la loro storia è iniziata ben 38 anni fa. La ballerina racconta del loro rapporto ai suoi coinquilini e ricorda il primo incontro parlando con Alfonso Signorini, ma non sa che ad aspettarla in giardino c’è proprio suo marito, con il quale ballerà un Tuca Tuca, anche se a distanza.

A cura di Ilaria Costabile

Una terza puntata all'insegna delle sorprese quella del Grande Fratello Vip in onda lunedì 20 settembre, su Canale 5. Al centro dell'attenzione e dei racconti di Alfonso Signorini è chiamata Carmen Russo. La ballerina racconta del suo desiderio di diventare madre e anche della sua storia con Enzo Paolo Turchi, ed è proprio il suo compagno che è entrato nella casa più spiata d'Italia per farle una sorpresa e non poteva mancare un momento dedicato al ballo, con un tuca tuca omaggio a Raffaella Carrà.

L'amore tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

L'amore tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi dura da ben 38 anni, un amore che continua ad essere forte come il primo giorno, se non di più. La ballerina racconta il momento in cui si è resa conto di non poter avere figli: "Ci chiedevamo perché non arrivavano, però poi dopo aver fatto delle analisi ho scoperto che c'era un problema e quindi mi sono affidata alla fecondazione assistita ed è nata Maria" ha raccontato parlando con gli altri inquilini della casa. Per poi

Il Tuca Tuca in omaggio a Raffaella Carrà

Dopo questi racconti così intensi e condivisi anche con il pubblico, in risposta alle domande di Alfonso Signorini, Carmen Russo viene invitata dal conduttore a correre in giardino dove, per l'appunto, incontra il compagno di una vita, il quale la rassicura immediatamente sulla loro bambina: "Maria si sta comportando benissimo, sta bene. Mi chiede con chi dormi, ma è bravissima". La ballerina non nasconde la felicità nel vedere Enzo Paolo e infatti le prime parole che dice sono: "Ti amo, ti amo, ti amo più del primo giorno", con gli occhi brillanti e felici. Su richiesta del conduttore, pur a distanza, per celebrare il loro amore e anche per omaggiare Raffaella Carrà, si salutano ballando un Tuca Tuca e dimostrando di essere più affiatati che mai.