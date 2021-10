Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi, chiusa la scuola di danza: “Tutti soldi perduti” Il coreografo e l’attrice, attualmente al GF Vip, sono stati costretti a chiudere la loro scuola di danza a Palermo, a causa degli effetti provocati dalla crisi post Covid. Enzo Paolo Tuchi ha spiegato nel dettaglio l’escalation che ha portato alla chiusura: “Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”.

A cura di Andrea Parrella

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo saranno costretti a lasciare Palermo, a causa della chiusura obbligata della scuola di danza che i due hanno aperto nel capoluogo siciliano. Colpa del Covid e della crisi che la pandemia ha generato nel corso degli ultimi due anni. "Ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, racconta Enzo Paolo Turchi al Giornale di Sicilia, mostrando tutto il suo dispiacere nel dover abbandonare un progetto che da tempo seguiva con la moglie, che peraltro si trova in queste settimane nella Casa del Grande Fratello Vip.

Interrotta l'attività

Il ballerino ha parlato delle difficoltà economiche legate alla diffusione del Covid, spiegando come le circostanze siano riuscite a mettere a dura prova il mondo dell'imprenditoria, così come la sua attività, costretta a chiudere per mancati introiti., in alcuni casi, è costretta a interrompere le attività a causa di mancati introiti.

Enzo Paolo Turchi: "Tutti soldi perduti"

L'insegnante di ballo napoletano si è sfogato, confidando con dispiacere al giornale la situazione e spiegando l'entità delle difficoltà davanti alle quali si è trovato e che l'hanno spinto a questa decisione obbligata. Secondo quanto raccontato, a causa del virus avrebbe dovuto pagare a vuoto quindici mesi di affitto dello stabile che fa riferimento all'accademia di danza:"Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario – spiega Enzo Paolo Turchi – ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso la scuola". Quindi prosegue:

