Enrico Varriale perde anche Novantesimo Minuto: “Sarà sostituito” Dopo la mancata conferma alla vicedirezione di RaiSport, il giornalista non sarà alla conduzione dello storico programma Rai, presentato nell’ultimo anno insieme a Paola Ferrari. Al loro posto ci sarà Marco Lollobrigida, reduce da Notti Europee. Per Varriale resta tuttavia aperta la possibilità di correre per la direzione di Rai Sport.

A cura di Andrea Parrella

In casa RaiSport continua ad esserci un certo fermento, considerando le gioie per i grandi successi di ascolti di Europei e Olimpiadi, così come alcuni cambiamenti importanti, vista la recente notizia della non rinnovata vicedirezione di RaiSport a Enrico Varriale, il giornalista partenopeo, che dal 2019 ricopri quella carica. E i cambi di conduzione previsti per il prossimo anno, sembrano avere in serbo ancora brutte notizie per Varriale.

Le novità RaiSport 2021-2022

Stando a quanto riporta Repubblica, oltre alla vicedirezione Varriale dovrà rinunciare anche a Novantesimo Minuto, che l'anno scorso ha condotto con Paola Ferrari e che dall'anno prossimo dovrebbe finire nelle mani di Marco Lollobrigida, conduttore di Notti Europee all'inizio dell'estate. A Paola Ferrari, che ha annunciato l'addio alla Rai dopo i mondiali in Qatar del 2022, sarà invece affidata la guida dei programmi di apertura e chiusura delle partite della Nazionale. Agli Europei c'era proprio Varriale con Claudio Marchisio, che nel frattempo si è accordato con Amazon, ma senza esclusiva.

D'altronde per scoprire ili nuovo assetto di RaiSport, da cui al momento non sono ancora arrivate informazioni ufficiali, basterà attendere pochi giorni, visto che nel weekend del 21 e del 22 agosto riparte il calcio con la Serie A.

Enrico Varriale punta alla direzione di RaiSport?

Per Enrico Varriale non si esclude la corsa alla direzione di RaiSport, con alcuni indizi a riguardo, ad esempioi presunti dissapori con l'attuale direttore Auro Bulbarelli (in scadenza a ottobre) di cui vi parlavamo pochi giorni fa in questo articolo. Ma Enrico Varriale non sarà il solo in corsa per la direzione di RaiSport. Per questo stesso ruolo sono in corsa gli attuali (e confermati) vicedirettori di RaiSport, Alessandra De Stefano e Marco Civoli.