Enrico Papi in lacrime: “Vedere tua madre morire davanti a te è bruttissimo” Enrico Papi si racconta a Silvia Toffanin, durante la prima puntata di Verissimo, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita, tra gioia e dolori, come la scomparsa recente della madre che era un suo punto di riferimento: “Non riesco a parlarne […] Mi ha insegnato il gusto di trovare sempre il lato positivo nella vita. Purtroppo è morta nel peggior modo per una persona”.

A cura di Andrea Parrella

Quello di Enrico Papi a Scherzi a Parte è un ritorno a casa, a Mediaset, che per anni è stata la sua azienda prima di alcuni anni trascorsi a Tv8. Il conduttore si è raccontato a Verissimo, ospite della prima puntata stagione del programma di Silvia Toffanin, che quest'anno andrà in onda il doppio appuntamento di sabato e domenica. Papi ha ripercorso la sua carriera e i successi ottenuti, nonché il "bullismo televisivo" che ritiene di aver subito di cui aveva parlato anche in questa intervista a Fanpage.it, ma ha raccontato anche la sua vita personale, dalla storia con la moglie e i suoi due figli, una di 20 e uno di 13 anni.

Nel racconto dell'ultimo anno è stato però inevitabile un passaggio su sua madre, morta pochi mesi fa dopo una malattia. Una perdita di cui Papi fa ancora oggi fatica a parlare, visto il grande legame con la donna e la scomparsa recente. Riuscendo a stento a trattenere le lacrime, il conduttore ha raccontato:

Cerco sempre di far capire ai miei figli il valore del rapporto coi genitori. Quando uno è giovane certe cose non le capisce, vuole fare la propria strada. Io invece con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto stretto, ci sentivamo tutti i giorno, io ho apprezzato molto com'era. Mi ha insegnato il gusto di trovare sempre il lato positivo nella vita. Purtroppo è morta nel peggior modo per una persona.

Una persona che, racconta Papi, gli ha insegnato tanto anche nei suoi ultimi giorni: "Nonostante non riuscisse a parlare molto, provava fare battute per sdrammatizzare in un momento terribile. Per un figlio, vedere la madre morire davanti a sé, è bruttissimo. L'impotenza di non poter fare nulla è terribile". La sua difficoltà a parlarne, tuttavia, si intuisce anche per il rapporto che oggi vive con suo padre: "Non riesco ad aiutarlo perché purtroppo, egoisticamente, io non riesco a trattare questo argomento. Lui riesce ad andare al cimitero, io non ce la faccio. Per me è finito il mondo, è finito un tempo".