Con il nuovo decreto anti-Covid, Giuseppe Conte ha invitato tutti a essere ancora più rigorosi nell'uso della mascherina al fine di arginare il rischio di contagio. Il Presidente del Consiglio ha spiegato: “Le mascherine bisogna portarle sempre con sé quando si esce di casa, e bisogna indossarle sempre, a meno che non ci si trovi in situazioni di isolamento. Dobbiamo essere più rigorosi, per evitare nuove misure restrittive per le attività commerciali”. Enrico Mentana ha sentito di dover dare il buon esempio ai suoi telespettatori. Così, mercoledì 7 ottobre, ha realizzato l'intervista alla Ministra Lucia Azzolina con bocca e naso coperti dalla mascherina. In diretta, ha commentato: "Doveva pur succedere".

Perché Mentana ha indossato la mascherina in diretta

Contattato dal Corriere della Sera, Enrico Mentana ha spiegato perché ha reputato opportuno indossare la mascherina in studio durante l'intervista a Lucia Azzolina. Il giornalista e direttore del TG LA7 ha dichiarato che la postazione della Ministra era estremamente vicina alla sua, dunque non era garantito il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid. Inoltre, dopo la conferenza stampa di Conte, reputava un cattivo esempio andare in onda senza la mascherina:

"Da oggi, c’è la richiesta esplicitata dal governo e dalle regioni di estendere il più possibile l’uso delle mascherine. Mi sembrava inopportuno, nel giorno dell’annuncio, dare un esempio al contrario, visto che la postazione dell’intervistato è molto ravvicinata. Oggi, il premier ha parlato alle telecamere con la mascherina e ha detto che le mascherine vanno indossate anche in casa quando si ricevono ospiti. Era difficile far sentire questa cosa a fare a meno della mascherina avendo un’ospite a meno di un metro".

I talk continueranno a essere condotti senza mascherina

Enrico Mentana ha anche precisato che la sua intenzione non era quella di stabilire un modello da seguire in tutti i programmi di La7. Ci sono, infatti, delle trasmissioni che non prevedono una distanza ravvicinata tra le persone presenti in studio. Nei talk show, ad esempio, si continuerà ad andare in diretta senza mascherina perché in quel caso viene rispettato il distanziamento tra il conduttore e i suoi ospiti.