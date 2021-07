Ennesima follia di Steve-O, gli sparano sterco di cane sul viso e finisce in ospedale Lo stuntman, che era uno dei volti noti del programma americano Jackass, è diventato celebre per le centinaia di esperimenti finalizzati a un solo obiettivo: farsi del male. In queste ore sta facendo parlare molto di sé per l’ennesima follia, ovvero quella di farsi sparare cacca di cane sul viso con un fucile. L’effetto indesiderato è stato il canale uditivo completamente intasato. Facile immaginare di cosa.

A cura di Andrea Parrella

Steve-O ne ha fatta un'altra delle sue. Per chi ha memoria della Tv di fine anni Novanta e inizio 2000, il suo non può essere un nome sconosciuto. Lo stuntman, che era uno dei volti noti del programma americano Jackass, è diventato celebre per le centinaia di esperimenti finalizzati a un solo obiettivo: farsi del male. In queste ore sta facendo parlare molto di sé per l'ennesima follia davanti alla quale chiunque si chiederebbe: perché?

Il volto Tv, 47 anni, ha pubblicato sul suo canale Youtube un video in cui si fa sparare letteralmente cacca di cane sul volto con fucile. Oltre tutti gli effetti facilmente immaginabili di questa esperienza, c'è un inconveniente inatteso. È stato lo stesso Steve-O a raccontare di essersi ritrovato il condotto uditivo dell'orecchio destro completamente intasato della sostanza che gli è stata sparata sul volto, visto che non aveva alcuna protezione, nemmeno tappi per le orecchie.

Steve-O finisce in ospedale

Nella parte finale del video si vede infatti Steve-O recarsi presso un ospedale per sottoporsi a un trattamento in grado di eliminare tutti i residui. Il volto Tv, tra il serio e il faceto, si è scusato con gli infermieri dicendosi molto imbarazzato per quanto accaduto.

La celebrità di Steve-O e di Jackass

Come detto, Steve-O è diventato un personaggio molto noto grazie al programma televisivo trasmesso al tempo da MTV. Nonostante non apparisse regolarmente in Jackass, la pericolosità e la spettacolarità dei suoi stunt lo resero subito un membro fisso del cast. Il primo stunt in Jackass lo vedeva ingoiare e poi vomitare un pesce rosso, cosa che non aveva mai fatto prima in vita sua. Ma la prova che lo consegnò alla "celebrità" e che gli fece guadagnare la fama di più pazzo e non curante del dolore in tutto il cast fu quella di pinzarsi i glutei insieme con un piercing.