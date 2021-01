in foto: Alessandra Amoroso ed Emma Marrone si sfideranno nel girone "big" di Amici 11

Non poteva esserci altro luogo che la scuola di Amici per la reunion artistica di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due cantanti saranno ospiti della prossima puntata del talent per presentare il frutto della loro collaborazione, Pezzo di Cuore. Dall'ultima volta che si sono ritrovate insieme a calcare le scene di Amici, la scuola che ha dato ad entrambe i natali artistici, Sono trascorsi oltre dieci anni da quando calcarono il palco dello show, sono trascorsi ormai dieci anni e nel frattempo entrambe hanno seguito strade di grande successo, ma evidentemente e necessariamente separate. Il 16 gennaio si ritroveranno però nella puntata del sabato pomeriggio di Amici, che non sarà registrata ma andrà in onda in diretta.

Cosa accadrà ad Amici del 16 gennaio

Emma Marrone e Alessandra Amoroso saranno ospiti di una puntata importante per l'andamento delle vicende scolastiche all'interno del programma. Di recente ai ragazzi sono stati tolti i cellulari ed è possibile che presto andrà in scena una sfida fra inediti per riconfermare le felpe e accedere, fra qualche puntata, al serale. A rischio molti dei ragazzi che hanno trovato posto nella scuola di Amici 2o in queste prime settimane, tra queste Rosa Di Grazia, che si dovrà misurare con la sfida a lei lanciata dall'insegnante Alessandra Celentano, ovvero un complicato passo a due. Così come rischia la cantante Arianna Gianfelici. È tutto da vedere e non c'è certezza che tutto accadrà nella puntata del 16 gennaio.

Di cosa parla la nuova canzone di Emma Marrone e Alessandra Amoroso

"Pezzo di cuore", la canzone che per la prima volta unisce Emma Marrone e Alessandra Amoroso, "parla del percorso con il quale ognuno di noi cerca di capire cosa sia l'amore" spiega la stessa Emma a Tv Sorrisi e canzoni, spiegando anche come in qualche modo parli anche di loro due. Di due artiste che si conoscono, fanno amicizia, legano tanto, ma poi si allontanano, perché la vita è così, fino a ritrovarsi pian piano. Nonostante le tante parole spese per raccontare una loro rivalità che è sempre stata più nelle menti di alcuni fan che nella realtà. Ci si allontana perché la vita funziona così dicono le ragazze, e anche perché in alcuni periodi della vita siamo presi più da noi che dagli altri. E questo vale specie se le due persone sono due delle cantanti più acclamate della musica italiana.