Ellen DeGeneres ha mandato un videomessaggio a Simona Ventura, parlando (in parte) in italiano. Non è un caso, perché la conduttrice italiana sta per debuttare con il programma Game Of Games in onda da mercoledì 31 marzo in prima serata su Rai2. Proprio la DeGeneres, icona della televisione americana, ha ideato e condotto il format originale, nato negli Usa nella stagione 2017/2018, sulla NBC. Si tratta di un game show con vari giochi folli che coinvolgono sia personaggi comuni che famosi.

Il messaggio di Ellen DeGeneres per Simona Ventura

Queste le parole della presentatrice statunitense, che ha anticipato alcuni dei meccanismi del gioco: "Buongiorno, ciao Simona. Congratulazioni per essere la conduttrice di Game Of Games in Italia. Ti voglio augurare buona fortuna. Essere la conduttrice di Game Of Games è molto molto divertente. Sono certa che lo avrai già, ma ti consegno questo pulsante rosso. Però stai attenta, perché quando lo schiaccerai qualcuno verrà fatto saltare, lanciato o ricoperto di slime. Mi raccomando, pensaci bene prima di schiacciarlo". La conduttrice ha anche provato a parlare in italiano con "Arrivederci, ciao, bella" e un meno consono "spaghetti". In basso, il video.

Come funziona Game of Games – Gioco loco

Il titolo completo della versione nostrana è Game of Games – Gioco loco e il format è già stato replicato in moltissimi Paesi. In onda per sei puntate, vede mettesi alla prova dei vip affiancati da concorrenti nip: la presenza di celebrity è una componente della versione italiana. Lo scopo è arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio, in una scenografia da luna park che cita dichiaratamente l'atmosfera anni 90 (lo show è stato registrato a Lisbona). Terminati i sei round di giochi preliminari a eliminazione diretta, i quattro vincitori accedono alla semifinale. Solo l’unico “sopravvissuto” ha l’opportunità di aggiudicarsi il montepremi della puntata, a patto di superare una sfida contro il tempo. Questi i personaggi famosi in gara nelle puntate: Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino, Nicola Ventola, Dj Angelo, Alex Belli, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, The Show, Melita Toniolo e Debora Villa.

Il ritorno di Simona Ventura

Per Simona Ventura, peraltro reduce dal Covid (a quanto pare le puntate di Game of Games sono state girate prima), si tratta di un importante ritorno nella prima serata di Rai2 dopo che il suo rilancio in Rai aveva prodotto risultati non eccelsi, con The Voice of Italy e La Domenica Ventura. Inoltre, purtroppo, a causa del coronavirus ha dovuto rinunciare al ruolo di co-conduttrice nella finale di Sanremo 2021. "È un programma che mi entusiasma per diversi motivi", ha dichiarato alla presentazione del programma, come riportato da Repubblica: