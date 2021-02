Elisabetta Gregoraci a ruota libera. Sul profilo Instagram ufficiale dell'ex moglie di Flavio Briatore sono comparse alcune Stories che hanno improvvisamente stranito i fan. "Ciao ragazzi. Ho raggiunto il limite..Adesso tolgo i "paletti". DA OGGI PARLO IO", o ancora: "Dietro di me l'immensità di quello che mi interessa della cena con Pierpa", a corredo di una sua foto in riva al mare.

Il profilo di Elisabetta Gregoraci hackerato da Le Iene

L'ex gieffina non ha ancora ripreso il controllo del suo account, che è stato evidentemente hackerato nelle ultime ore. Incrociando le Instagram Stories scopriamo che l'hackeraggio altro non è che uno scherzo organizzato da Le Iene. L'inviato Nicolò De Devitiis infatti ha pubblicato alcuni video in diretta da Montecarlo, proprio insieme ad Elisabetta. Nelle Stories, la Gregoraci si dice molto sollevata nonostante l'ansia vissuta per il "brutto" scherzo. Sono bastate poche frasi (difficilmente decifrabili, in alcuni casi) perché su Twitter si iniziasse a discutere della possibilità che non fosse Elisabetta a pubblicarle. L'hacker che ha perso il controllo del suo account non ha risparmiato nessuno, dalle provocazioni riguardo alla fatidica cena promessa a Pierpaolo Pretelli, alle frecciatine verso gli altri ex concorrenti.

Emanuela Folliero vittima di uno scherzo simile

Ad ottobre del 2017 Emanuela Folliero è rimasta vittima di uno scherzo molto simile ideato dalla redazione de Le Iene. Una sorta di esperimento web che ha improvvisamente reso virale il profilo Facebook della conduttrice, che scarseggiava di follower. Con l'aiuto del suo manager, Le Iene hanno approcciato la Folliero con la scusa di proporle un social media manager di talento che potenziasse la sua popolarità sul web. Il ragazzo però, chiaramente un attore, si è lasciato "rubare" la password della conduttrice dalla fidanzata gelosa, che a sua insaputa ha pubblicato a raffica post e contenuti alquanto bizzarri, facendo schizzare il numero dei follower e facendo arrivare la notizia su diverse pagine web.