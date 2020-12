Brutta esperienza per Elisabetta Gregoraci di ritorno a casa dopo la puntata del Grande Fratello Vip. La showgirl, infatti, è rimasta chiusa fuori dal suo appartamento, come è stato testimoniato dalla diretta video che ha fatto con Francesco Oppini ed Enock Balotelli. La scoperta durante la diretta Instagram, appunto, quando Gregoraci ha provato a entrare in casa senza riuscirci. È avvenuto tutto davanti agli occhi di oltre 8 mila persone, collegate con i tre per la diretta post trasmissione, che hanno potuto seguire la situazione che si è fatta man mano sempre più surreale, con la showgirl che tentava invano di aprire la porta e i due ex coinquilini che cercavano di dare consigli che, ovviamente, non portavano da nessuna parte.

Elisabetta Gregoraci resta fuori casa

La scena è stata tragicomica con Gregoraci che cercava di trovare una soluzione, prima con l'idea di svegliare i vicini, poi il portiere del palazzo, infine chiamando la sorella, ma la situazione non si è risolta finché non sono arrivati i pompieri: "Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non mi si apre la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia, son fuori, voglio morì. No ragazzi cosa devo fare? Sono fuori casa alle 2 e mezza di notte, vi giuro non si apre. Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura" dice la donna tra le risate un po' di tutti.

La diretta e i pompieri

A quel punto Elisabetta Gregoraci ha chiesto anche ai due amici di andare ad aiutarla, ma Enock e Francesco hanno spiegato di essere senza auto oltre ad essere dall'altra parte di Roma: "Ragazzi volevo fare una diretta con voi ma sono rimasta fuori casa, forse è meglio che risolva questo problema più che fare una diretta". "Questa scena è allucinante, questa scena qui diventa virale" dicono i due ragazzi, mentre Gregoraci cerca di risolvere la situazione: "Adesso sveglio qualcuno e mi faccio aprire. Qualcuno venga a salvarmi. Invece di fare la pazza in diretta, forse è il caso che chiami qualcuno. Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo. Ok forse è meglio che chiami i vigili del fuoco. Chiamo i pompieri no? Dite che prima è meglio che svegli la portiera?". Alla fine è arrivata la sorella di Gregoraci, ma sono stati i pompieri ad aiutarla: "I pompieri mi hanno aiutato ad entrare in casa, grazie infinite. Ora mi godo il mio latte con i biscotti delle 3.45 di notte"