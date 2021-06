Elisabetta Canalis è tornata in Italia e da qualche giorno si è di nuovo stabilizzata a Milano, dove viveva prima del suo capitolo negli Usa, a Los Angeles. Stando a quanto rivela Novella 2000 per la showgirl non si tratterebbe solo di un viaggio di piacere, ma avrebbe intenzione di restare in Italia per diverso tempo, per via di una proposta lavorativa. Si tratta dell'opportunità di condurre Vite da Copertina, il programma su TV8 che tratta il gossip e la moda, ma che nel tempo ha già alternato diversi volti in conduzione, da Alda D'Eusanio ad Eleonoire Casalegno, passando per Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri, che a quanto pare non verrà riconfermata per la prossima edizione.

La vita a Los Angeles di Elisabetta Canalis

Da diversi anni ormi l'ex Velina sarda si è trasferita negli Stati Uniti, dopo il matrimonio con Brian Perri, medico e ortopedico specializzato in chirurgia ricostruttiva che lavora in un famoso centro della California, il Cedar-Sinai. Nel 2013 il loro primo incontro ad una festa tramite amici in comune, l'anno successivo il matrimonio e nel 2015 la nascita della loro prima figlia Skyler Eva, che oggi ha 6 anni. Elisabetta proprio in questi giorni ha dedicato al marito su Instagram, in occasione della festa del papà in America: "Sei il miglior papà che potremmo chiedere e siamo così fortunate ad averti nelle nostre vite ogni giorno".

Il rapporto distante con Maddalena Corvaglia

Di recente Elisabetta Canalis è tornata a far parlare di sé per via di un'intervista che l'ex collega Maddalena Corvaglia ha rilasciato a Quotidiano Nazionale nella quale ha commentato, seppur con poche parole, l'allontanamento dall'amica che è stata al suo fianco per anni: "È un gran dolore", ha ammesso. Le due ex veline non sono mai scese nei dettagli del loro rapporto né hanno mai spiegato il motivo della rottura. A quanto pare però, l'allontanamento risalirebbe al periodo in cui, entrambe negli Stati Uniti, avevano deciso di avvisare il progetto di aprire una palestra.