Elisabetta Canalis replica a George Clooney, di lei disse: “Non sapete cosa mi faceva” Nella prima puntata di Vite da copertina, il programma di Tv8 la cui nuova edizione è affidata alla Canalis, non si poteva che parlare anche di George Clooney e della loro celebre e chiacchieratissima relazione. E non sono mancati gli aneddoti sul superdivo, che di lei disse: “Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

A cura di Valeria Morini

Elisabetta Canalis ha debuttato con Vite da copertina, il programma di Tv8 che segna il suo ritorno sulla televisione italiana. Non si poteva che iniziare con un aneddoto su George Clooney, che è stato il suo fidanzato per due anni, dal 2009 al 2011. In particolare, Elisabetta ha commentato una dichiarazione molto lusinghiera che Clooney fece su di lei tempo fa:

Elisabetta Canalis non la conoscete nel privato, io l’ho conosciuta davvero. Voi non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita.

Elisabetta Canalis e gli aneddoti su George Clooney

Sarà anche per merito della Canalis che Clooney ama tanto l'Italia? Di certo il ricordo di lei è rimasto positivo, e la cosa è reciproca. La conduttrice (oggi sposata con un altro americano, Brian Perri, e mamma di Skyler Eva) ha replicato raccontando a Santo Pirrotta cosa succedeva ai tempi in cui era la compagna del divo più famoso al mondo:

George è una persona molto divertente, era lui che amava fare gli scherzi più di me. Per esempio amava fare i gavettoni ai paparazzi. Se avete ricevuto dei gavettoni, sappiate che era lui, non io! Posso dire una cosa bellissima di quando comprò Villa Oleandra. La conditio sine qua non era che restassero a servizio due portoghesi che già lavoravano nella villa. Due persone eccezionali e molto professionali con cui ho passato due estati splendide. George ha persino regalato loro la casa in cui abitano, un gesto carino. Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente.

Elisabetta Canalis in Vite da copertina

Elisabetta Canalis va in onda con Vite da copertina – Tutta la verità su… tutti i giorni alle 17.30 dal lunedì al venerdì su Tv8. Intervistata su Fanpage.it, ha ammesso di essere "in ansia" per questo nuovo impegno: "Perché io sono una che non è mai sicura, che va sempre a rivedersi. Però, ho fatto vedere la puntata a mia mamma, le è piaciuta e io mi fido del suo giudizio. Chiaramente era da tanto tempo che non conducevo un programma con così tanto spazio, ora vorrei mettere sempre un po’ di più del mio in questo format".