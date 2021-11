Elisa Isoardi è sparita dalla tv, lo sfogo: “Sono in pausa forzata” La conduttrice si sfoga e si racconta a “Domenica In”: “Ho voglia di tornare a lavorare”. Poi un ricordo su Matteo Salvini: “Quando si parla di lui…”.

Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste della puntata del 21 novembre 2021 di "Domenica In". Una puntata segnata sicuramente dall'infortunio di Mara Venier, che ha fatto chiudere lo show con un quarto d'ora d'anticipo. Prima di quel momento, hanno fatto discutere le lacrime di Elisa Isoardi che si sente lontana dalla televisione: "Sono un po’ ferma ma ho fatto un sacco di cose ho fatto ciò che non riuscivo a fare quando facevo televisione. Dato che ho avuto questa pausa forzata ho fatto il giro d’Italia, sono andata dalla mia mamma, in montagna a camminare".

Il ringraziamento alla Rai

A dispetto di quanto si possa pensare, circa un allontanamento voluto da parte dei vertici del servizio pubblico, Elisa Isoardi non condanna nessuno, anzi ringrazia l'azienda:

Io dico grazie per tutto quelli che mi ha dato la Rai, per tutto l'affetto che sento in strada, non l'ho mai detto. Ora da grande lavoratrice, mi piacerebbe tanto poter tornare a lavorare.

La relazione con Matteo Salvini

Si parla anche della relazione con Matteo Salvini e Elisa Isoardi, come già successo più volte in passato, non rinnega nulla di tutto quello che è stato con il leader della Lega: "Eravamo due persone che si amavano. Lo ricordo sempre con affetto e con sorriso. Rifarei tutte le scelte d'amore che ho fatto. Ho amato e ho sofferto tanto, ma sono stata anche amata". Poi Elisa Isoardi confessa: "Se ho nostalgia di lui? Ho nostalgia di quei tempi, sì. Ho nostalgia dell'amore. Io ricordo solo le cose belle e quando si parla di lui ancora mi brillano gli occhi". Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono stati fidanzati per circa due anni e hanno occupato stabilmente in quel periodo la cronaca rosa, tra commenti, interviste e il famoso "selfie" mentre i due sono a letto insieme, su cui tanto si è scritto sui giornali.