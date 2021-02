Doloroso imprevisto per Elettra Lamborghini. La cantante era attesa in diretta a Domenica In, nel corso della puntata in onda il 28 febbraio. Quando è entrata in studio, però, la conduttrice Mara Venier ha notato che avanzava lentamente e sembrava rigida. Insomma, qualcosa non andava. Lamborghini, allora, ha spiegato: "Ho preso il colpo della strega questa mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere".

Il colpo della strega ferma Elettra Lamborghini

Mara Venier, che aveva incontrato Elettra Lamborghini il giorno prima e stava benissimo, le ha chiesto di raccontare la dinamica dell'improvviso malessere. Così, la cantante ha spiegato: "Come è accaduto? Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l'osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l'artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo". Mara Venier ha attivato subito il medico che è presente dietro le quinte: "Abbiamo un medico, se vuoi te la faccio io la puntura, sono bravissima. Io me le faccio da sola". Poi ha avuto inizio una breve intervista.

Il dolore per la morte della cavalla Lolita

Elettra Lamborghini ha dichiarato che sin da bambina sapeva che sarebbe diventata una cantante e ha aggiunto: "Di certo ci sono cose del mio passato di cui mi pento, tipo alcune cose che ho detto. Ogni tanto dico un po' di stronz**e. Io sono una bonacciona. Mia madre dice che sono una suorina. Soprattutto ora, che sono maritata". Poi, sollecitata dalla conduttrice, ha parlato del dolore per la perdita di Lolita, la sua cavalla:

"Piango tantissimo per lei. Ho pianto l'ultima volta due giorni fa. Mi è successa una cosa pazzesca. Ero a lezione di recitazione e dovevo fare una parte molto triste. La mia insegnante mi ha chiesto di pensare a uno dei dolori più forti mai provati. Io le ho detto della morte della mia cavalla Lolita. Lei continuava a fare il suo nome e io dentro di me dicevo: ‘Lasciala stare, basta dire il suo nome'. Alla trentesima volta che ha fatto il suo nome, è caduto un quadro. Lei è il mio angelo. Me l'hanno regalata quando avevo 16 anni. Non era un periodo facilissimo, mentalmente non stavo bene. È arrivata come un fulmine a ciel sereno. Mi sono innamorata di lei. Mi ha salvato la vita, ho cinque tatuaggi dedicati a lei: la sua data di nascita, il suo nome, la sua faccia…".

Il matrimonio con Afrojack

A settembre del 2020, Elettra Lamborghini ha sposato Afrojack. Nel salotto di Mara Venier, la cantante ha spiegato che non avrebbe mai rinunciato a lui per la carriera. Ritiene di aver trovato l'uomo perfetto e non ha voluto lasciarselo scappare: "Il Covid non ha aiutato nell'organizzazione del matrimonio, ho invitato poca gente e ho fatto fare a tutti il test. Mi sento molto fortunata. Con lui ho la fortuna di poter dire e fare quello che mi pare. Non avrei mai pensato di sposarmi a 26 anni. Ma lui è una persona talmente buona che non avrei mai pensato alla carriera, rinunciando a uno come lui. È una persona di cuore con cui posso parlare di qualsiasi cosa. È un po' come un amore tra madre e figlio. C'è anche tantissima passione. È tutto perfetto, non c'è niente che non va. Uno cerca la perfezione, quando ce l'hai è inutile cercare altro".

Mara Venier interrompe l'intervista con Elettra Lamborghini

Mara Venier non se l'è sentita di proseguire nell'intervista. Ha preferito affidare Elettra Lamborghini alle cure del medico: "C'è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così. Non voglio trattenerti di più perché mi sento in imbarazzo. Tornerai e faremo una bella chiacchierata. Il medico è pronto con il punturone. Vedo che stai soffrendo e non voglio essere invadente. C'è il medico pronto e ti darà qualcosa". Così, pian piano Elettra Lamborghini ha lasciato lo studio.