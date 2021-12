Elettra Lamborghini condurrà la serata finale di Miss Italia 2021 Elettra Lamborghini al fianco di Alessandro Sarno sarà la conduttrice della finale dello storico concorso di bellezza che si svolgerà domenica 19 dicembre 2012 e andrà in onda in streaming.

A cura di Giulia Turco

Elettra Lamborghini sarà la conduttrice della serata finale di Miss Italia 2021, in onda domenica 19 dicembre. Starà alla ‘Twerking Queen', idolo del web, a incoronare la reginetta di bellezza al termine del concorso che anche quest'anno dovrà rinunciare alla diretta tv, perché sarà trasmesso in streaming. Si spera dunque che la Lamborghini possa attrarre il pubblico della sua generazione verso lo storico concorso di bellezza. Al suo fianco ci sarà il conduttore già volto a Le Iene Alessandro Di Sarno.

Quando va in onda Miss Italia 2021

Il concorso di Miss Italia 2021 ha inizio a Venezia a partire da domenica 12 dicembre. I primi episodi con le registrazioni del concorso andranno in onda sulla piattaforma Helbiz Live a partire da lunedì 13 dicembre. Il pubblico vedrà salire sul palco le 20 aspiranti Miss oltre a 10 ragazze in concorso per la corona Miss Social. Sarà possibile vedere non solo le loro prove e i discorsi sul palco, ma anche gli highlights disponibili in pillole giornaliere caricate di giorno in giorno sulla piattaforma di streaming, oltre che sulla pagina Instagram ufficiale @crown.revolution. La serata finale che incoronerà la vincitrice andrà in onda domenica 19 dicembre.

Miss Italia dice addio alla tv

Lo storico concorso di bellezza messo in piedi come ogni anno dall’organizzazione di Patrizia Mirigliani, quest’anno più che mai scommette sui social. Il passaggio dalla tv al web era già avvenuto lo scorso anno quando, per via della pandemia, la finale era andata in onda solo sul canale YouTube e sui social ufficiali. L’addio definitivo alla televisione però, non è l’unica novità di quest’anno. C’è anche l’addio ai numerati sulla coccarda e ai costumi da bagno, che valorizzeranno una nuova idea di bellezza, che passa per la creatività, la sostenibilità e il wellness.